7 cortes de pelos cortos que levantan párpados caídos a cualquier edad

Si sientes que tu mirada luce más cansada o que los párpados comienzan a caer ligeramente, no necesitas recurrir a tratamientos invasivos: un buen corte de pelo corto puede hacer un efecto lifting inmediato. Sí, así como lo lees. La clave está en el volumen, las capas y el marco que crean alrededor del rostro.

De hecho, los expertos coinciden en que los cortes que concentran volumen en la parte superior y enmarcan el rostro ayudan a elevar visualmente las facciones y suavizar la expresión .

Aquí te dejo 7 cortes de pelo corto que rejuvenecen y levantan la mirada (y que además son tendencia en 2026).

1. Pixie con flequillo lateral

Este corte es un clásico con efecto lifting. El fleco ladeado suaviza las facciones y dirige la atención hacia los ojos, mientras el volumen en la coronilla crea una sensación de elevación inmediata .

2. Bixie (mezcla de bob y pixie)

El híbrido favorito del momento. Tiene lo mejor de ambos mundos: estructura y movimiento, con capas suaves que aportan volumen justo donde lo necesitas para levantar la mirada .

3. Bob a la altura de la mandíbula

Un básico que nunca falla. Cuando el bob llega justo a la mandíbula, enmarca el rostro y crea un efecto óptico de rostro más firme y elevado .

4. French bob con puntas ligeras

Más relajado y chic. Las puntas ligeramente desfiladas y el largo corto aportan frescura y hacen que los ojos se vean más abiertos, sin esfuerzo.

5. Mixie (pixie + mullet suave)

Sí, es atrevido, pero funciona. Las capas irregulares y el volumen en la parte superior levantan visualmente las facciones, mientras la nuca más larga estiliza el cuello .

6. Bob con puntas hacia afuera

Este pequeño detalle cambia todo. Peinar las puntas hacia afuera crea un efecto de apertura en el rostro, haciendo que los párpados se vean menos caídos .

7. Corte en capas cortas con volumen superior

La regla de oro: volumen arriba, ligereza abajo. Las capas estratégicas ayudan a iluminar la mirada y suavizar la expresión, logrando ese efecto rejuvenecedor sin esfuerzo .

¿Por qué estos cortes sí funcionan?

Porque no se trata solo de cortar el cabello, sino de crear una ilusión óptica. Los estilos cortos con capas, movimiento y flequillo llevan la atención al primer tercio del rostro, que es donde queremos levantar la mirada . Además, en 2026 la tendencia es clara: looks naturales, con textura y volumen, dejando atrás los cortes rígidos.