¿Qué tipo de maquillaje es el que mejor combina con el uso de vestido negro?

Se le distingue a Coco Chanel como la precursora del uso del little black dress, cuyo diseño y uso fue continuado por importantes representantes del estilo bajo su propia interpretación de esta emblemática prenda.

Otros de los referentes inolvidables al momento de hablar de vestidos negros es Audrey Hepburn en su papel de Holly Golightly en Breakfast at Tiffany’s (1961) y, por supuesto, Lady Di con su “vestido de la venganza”, utilizado en 1994.

Sin embargo, a pesar de que esta prenda se ha convertido en todo un clásico de moda, aún existen muchas dudas respecto a los complementos que deben llevarse con esta pieza para no opacar el esplendor de los diseños.

Combina tu little black dress con el maquillaje de día adecuado

Meghan Markle ha puesto el ejemplo de la manera correcta de llevar maquillaje al portar un vestido negro de día

Así como para cualquier ocasión, siempre es importante tomar en cuenta el tiempo en el que serán utilizadas nuestras prendas, y más cuando se trata de piezas que por sí solas llaman la atención, como el vestido negro.

Debido a la versatilidad y atemporalidad del little black dress, este se puede utilizar tanto de día como de noche y en caso de que decidas portarlo a temprana hora es preciso optar por lucir maquillajes donde la clave sea el nude.

Para un look negro de día opta por utilizar en tu make up tonos neutros y no abusar del delineado y los labios rojos, reemplazando el uso de estos elementos por tonos más hacia el beige, el café y el rosa claro en los labios.

Maquillaje de noche para utilizar vestido negro

En varias pasarelas se ha replicado la emblemática combinación de delineado, labios rojos y mini black dress

Siendo una pieza infalible para brillar por las noches, el vestido negro amerita ser combinado en este tipo de ocasiones con un poderoso tono de lipstick rojo y un estilo de makeup ahumado en los ojos. Con esta combinación no habrá forma de evitar que todos los ojos a tu alrededor se vuelquen hacia tu look.