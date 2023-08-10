4 outfits para ir a la oficina inspirados en las royals

En tiempos recientes, dejar el home office para comenzar a asistir a la oficina, representa para muchas mujeres el añadido de variables complicadas a la rutina, ya que trasladarse al trabajo representa un mayor esfuerzo en todos los sentidos

Además del tiempo extra invertido en desplazamiento, ir a un trabajo presencial implica la planeación diaria de comidas e incluso de los outfits que se tiene contemplado utilizar alrededor de la semana.

Sin embargo, a pesar de ser alguien con mucho estilo, algunas veces el dress code de oficina impide la combinación de ciertas prendas. Para hacerte la tarea de elegir tu atuendo para ir a trabajar, te presentamos los siguientes 4 outfits inspirados en las royals, que además de hacerte lucir bella te harán encajar en las reglas de estilo de oficina.

Kate Middleton demuestra que añadir un blazer siempre es una buena opción

Una combinación siempre ganadora para asistir a trabajar es el conjunto de jeans rectos con un blazer y un par de stilettos o flats Getty

La camisa blanca nunca falla

La camisa blanca es un básico en el clóset de cualquier mujer oficinista. La alta compatibilidad de esta prenda con otros accesorios, como cinturones, siempre te hará lucir estilizada y en tendencia dentro de tu lugar de trabajo. Royals como Meghan Markle han demostrado confiar en esta pieza básica.



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