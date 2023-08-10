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Moda

4 outfits para ir a la oficina
inspirados en las royals

Añade un toque sofisticado a tus looks copiando estos ejemplos de outfits formales y sencillos, inspirados en la realeza

Agosto 10, 2023 • 
Shareni Pastrana
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Los atuendos casuales de las royals pueden ser tu guía para elegir que usar en tus días de trabajo

Especial

En tiempos recientes, dejar el home office para comenzar a asistir a la oficina, representa para muchas mujeres el añadido de variables complicadas a la rutina, ya que trasladarse al trabajo representa un mayor esfuerzo en todos los sentidos

Además del tiempo extra invertido en desplazamiento, ir a un trabajo presencial implica la planeación diaria de comidas e incluso de los outfits que se tiene contemplado utilizar alrededor de la semana.

Sin embargo, a pesar de ser alguien con mucho estilo, algunas veces el dress code de oficina impide la combinación de ciertas prendas. Para hacerte la tarea de elegir tu atuendo para ir a trabajar, te presentamos los siguientes 4 outfits inspirados en las royals, que además de hacerte lucir bella te harán encajar en las reglas de estilo de oficina.

Kate Middleton demuestra que añadir un blazer siempre es una buena opción

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Una combinación siempre ganadora para asistir a trabajar es el conjunto de jeans rectos con un blazer y un par de stilettos o flats

Getty

La camisa blanca nunca falla

Meghan outfit CASUAL.jpg

La camisa blanca es un básico en el clóset de cualquier mujer oficinista. La alta compatibilidad de esta prenda con otros accesorios, como cinturones, siempre te hará lucir estilizada y en tendencia dentro de tu lugar de trabajo. Royals como Meghan Markle han demostrado confiar en esta pieza básica.

Asiste a trabajar en total black

Letizia Ortiz CASUAL.jpg

Letizia Ortiz ha puesto el ejemplo de cómo es posible siempre lucir como un ícono de moda a partir de combinaciones simples. Apostar por un look monocromático en tonos como el negro o el gris siempre será una gran opción para ser la sensación de la oficina. Puedes combinar esta estética con zapatos altos o incluso atreverte a utilizar un par de sneakers para mantenerte cómoda

Getty

outfits de oficina Royals
Shareni Pastrana
Apasionada de toda intersección entre el cine, la moda, el arte, la cultura pop y cualquier ficción creada por mujeres. Me gusta encontrar nuevas formas de contar lo que ya se ha dicho.
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