Así era Karl Lagerfeld: el diseñador, amado por la realeza, que revolucionó la moda

Siempre supo que, de una manera u otra, iba a ser famoso. Por eso desde muy joven se aseguró de que su nombre fuera fácil de pronunciar sin importar el rincón del planeta en el que lo mencionaran. Ahora, desde la realeza hasta las amantes de la moda identifican a Karl Lagerfeld, pero pocas conocen quién era y cómo llego a ser un ícono de moda.

Karl Otto Lagerfeldt, nacido en Hamburgo, Alemania, el 10 de septiembre de 1933, le quitó la ‘t’ a su apellido y, con el efecto de ese pequeño acto, que muchos habrían considerado el simple capricho fonético de un arrogante, él construyó un imperio. Y si logró hacerlo fue porque trabajó seis décadas ininterrumpidas bajo una visión que traspasó épocas.

Desde joven, Karl Lagerfeld hizo de la moda su campo de acción. Archivo

¿Cómo fueron los inicios de Karl Lagerfeld?

Su temprana determinación lo llevó a dejar su país natal siendo adolescente. Abandonó la escuela y la vida acomodada que le daban sus padres: él, un hombre de negocios; ella, una violinista, para mudarse a París a estudiar historia y dibujo. “No tienes nada que hacer aquí, Alemania es un país muerto”, contó que le dijo su madre. Así que no dudó en migrar.

“Quería ser ilustrador, así que estudié todos los libros de estilo que encontré y traté de dibujarlos”, dijo a Jessica Chastain en una entrevista que la actriz le hizo en un auditorio repleto de gente, en el Lincoln Center de Nueva York, organizada en beneficio de los programas de artes escénicas de la ciudad.

La razón por la que el diseño le interesaba menos era porque no creía que pudiera obtener mucho dinero de ello. ¿Quién lo diría? “En esa época no era tendencia ser fashion, pero igual me interesaba la ropa”.

La moda no tiene que ser seria. Es la prueba de que la frivolidad inteligente puede ser algo creativo y positivo Karl Lagerfeld

¿Con quién trabajó Karl Lagerfeld?

Su ascenso hacia el Olimpo de la moda fue rápido. Su primera gran oportunidad fue ser asistente del legendario Pierre Balmain, a quien la poeta Gertrude Stein atribuía “el nuevo look francés”. Trabajar con él fue el premio que obtuvo al ganar el concurso International Wool Secretariat en la categoría de Diseño de abrigo, y el resto es historia.

En 1963 se convirtió en director de Chloé, dos años después tomó el mando en una famosa firma italiana y en 1983 dio su gran salto a Chanel. Estas dos últimas compañías las dirigió a la par de su propia marca hasta el último día de su vida, el 19 de febrero de 2019. A los 85 años de edad, Karl seguía siendo el único director creativo en el mundo capaz de manejar tres casas a la vez y, según dijo a la revista Numéro, esa era la clave de su éxito. “Los diseñadores que se dedican a una sola marca se esterilizan, revisitan sus clásicos y dan vueltas en círculos mordiendo sus propias colas”. Él no. Por el contrario, su mente estaba siempre en expansión.

El suyo era un trabajo multimarca y multidisciplinario: saltaba del diseño de moda a la fotografía, y de ahí al cine y a la arquitectura… y todo lo convirtió en oro. ¿Qué tipo de personalidad tiene la habilidad de extenderse así? Una completamente karliana. Tan definida que tenía uniforme: traje negro, cola de caballo blanca, lentes oscuros, guantes, y en años recientes, la compañía de su fiel gatita Choupette.

Formó un personaje caricaturesco en blanco y negro que le encantaba, tan reconocible en la cultura pop como los estampados de Andy Warhol. En entrevista con The New York Times, aceptó que su look era parte clave de su marca: “Es como una máscara. Para mí, el Carnaval de Venecia dura todo el año”. Él, dedicado a crear maravillas cada temporada, concibió también una figura de sí mismo.

La moda y la realeza se rindieron ante el talento de Karl Lagerfeld. Archivo

¿A qué royals vistió Karl Lagerfeld?

En su lista de clientas VIP, la lista de royals que usaron creaciones de Karl Lagerfeld en ocasiones especiales fueron:



Si deseas conocer aún más detalles de la vida y obra de Karl Lagerfeld, no te puedes perder Becoming Karl Lagerfel, serie que, siguiendo la tendencia de biografías de diseñadores de moda, se centra en la vida del icónico diseñador que conquistó a la realeza, generó controversia con sus declaraciones y revolucionó la forma de vestirnos con sus creaciones. ¿Te interesa? Checa el trailer: