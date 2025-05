Así se despide Dior de su directora creativa tras nueve años de visión femenina y arte

La diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri dejará su cargo en la dirección creativa de Dior, marcando el fin de una era que transformó profundamente a la casa francesa desde su llegada en 2016.

Maria Grazia dice adiós a Dior tras casi una década

Fue a través de un comunicado que la maison francesa anunció la salida Maria Grazia Chiuri tras casi una década de trabajo. Un movimiento que ya se rumoreaba en los últimos meses y que hoy ya es oficial. Aunque, hasta el momento no se ha anunciado a su nuevo sucesor.

Maria Grazia Chiuri estuvo al frente de la dirección creativa de Dior desde 2016 IG: @MariaGraziaChiuri

En el mismo comunicado, Delphine Arnault, la presidenta y directora general de Dior, agradeció el trabajo de la diseñadora italiana y destacó su gran aporte a la maison. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Maria Grazia Chiuri, quien, desde su llegada a Dior, realizó un trabajo extraordinario con una perspectiva feminista inspiradora y una creatividad excepcional”, resaltó.

“Ha escrito un capítulo clave en la historia de Christian Dior, contribuyendo en gran medida a su notable crecimiento y siendo la primera mujer en dirigir la creación de las colecciones femeninas”, puntualizó Arnault.

Mientras que en sus redes sociales, Maria Grazia también se despidió de Dior con un emotivo mensaje. “Después de nueve años, dejo Dior, encantada de haber tenido esta extraordinaria oportunidad. Me gustaría dar las gracias a Monsieur Arnault por depositar su confianza en mí y a Delphine por su apoyo”, dijo en un post.

Además, agradeció el trabajo con los equipos y ateliers que colaboraron con ella, pues de la mano de ellos pudo “hacer realidad” su visión de una “moda femenina comprometida”. “Juntos, hemos escrito un capítulo con un fuerte impacto del que me siento inmensamente orgullosa”, concluyó.

¿Quién es Maria Grazia Chiuri?

Chiuri hizo historia al convertirse en 2016 la primera mujer en liderar la dirección creativa de Dior. Su debut en la colección Primavera-Verano 2017 incluyó la ya icónica camiseta con el lema “We Should All Be Feminists”, inspirada en el ensayo homónimo de Chimamanda Ngozi Adichie, estableciendo desde el inicio su compromiso con el empoderamiento femenino .

Bajo el liderazgo de Maria, Dior experimentó un crecimiento comercial significativo ya que multiplicó por cuatro las ventas de la firma. También, a lo largo de su gestión revitalizó piezas emblemáticas como el bolso Saddle. Además, incorporó elementos prácticos en sus diseños, como bolsillos en vestidos de alta costura, desafiando los cánones tradicionales de la feminidad promovidos históricamente por la marca.

Su enfoque también se caracterizó por colaboraciones con artistas femeninas y por la celebración de la artesanía global, destacando bordados indios en un desfile en Mumbai en 2023. En tanto que el último desfile de Chiuri para Dior, la colección Resort 2026, se llevó a cabo en Roma, su ciudad natal, simbolizando un cierre personal y profesional a su etapa en la maison.

Así, la partida de Maria Grazia Chiuri marca el fin de un capítulo transformador en la historia de Dior, donde la moda se convirtió en un vehículo de expresión para la igualdad, la inclusión y el arte.