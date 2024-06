Cómo combinar animal print de forma elegante y lucir como las celebridades

El animal print, con sus llamativos estampados de leopardo, cebra, serpiente y otros animales salvajes, se ha convertido en un clásico atemporal en el mundo de la moda. Sin embargo, combinarlo de forma elegante y sofisticada puede resultar un desafío para algunas personas.

En Vanidades México, nos apasiona ayudarte a sacar el máximo provecho de tu estilo. Por eso, te traemos una guía completa para que aprendas a combinar el animal print de forma elegante y lucir como una auténtica celebridad.

1. Elige la prenda clave:

El primer paso para dominar el arte de combinar el animal print es elegir la prenda clave que protagonizará tu look. Puedes optar por un vestido, una falda, una blusa, un abrigo o incluso un accesorio como un bolso o unos zapatos.

2. Combina con básicos:

La clave para lograr un look elegante con animal print es combinarlo con prendas básicas de colores neutros como el negro, el blanco, el beige o el gris. De esta manera, evitarás recargar tu look y le darás el protagonismo que se merece a la prenda estampada.

3. Un toque de color:

Si quieres añadir un toque de color a tu look con animal print, puedes hacerlo con accesorios como collares, pulseras, pendientes o zapatos. Elige un color que combine con el estampado o que contraste con él de forma armoniosa.

4. Inspiración en las celebridades:

Las celebridades son una gran fuente de inspiración para aprender a combinar el animal print de forma elegante. Observa cómo lo llevan tus ídolos favoritos y toma ideas para adaptarlas a tu propio estilo.

5. Confía en tu estilo:

Lo más importante a la hora de combinar el animal print es que te sientas segura y cómoda con tu look. No tengas miedo de experimentar y encontrar tu propia forma de llevar este estampado con estilo.

El animal print es un estampado llamativo, por lo que no debes sobrecargar tu look con demasiadas prendas de este estilo. Combina el animal print con prendas básicas de colores neutros para lograr un look elegante. Por ejemplo:

Vestido de leopardo con blazer negro y zapatos de tacón negros.

Falda de serpiente con blusa blanca y sandalias beige.

Abrigo de cebra con jeans negros y botines negros.

Blusa de cebra con pantalón negro y zapatos de tacón negros.

Bolso de leopardo con un vestido negro. Un accesorio que le dará un toque de personalidad a tu look.



Puedes inspirarte en las celebridades, pero no tengas miedo de experimentar y encontrar tu propio estilo. Lo más importante es que te sientas segura y cómoda con tu look.

En Vanidades México, estamos seguras de que con estas ideas y tu propio estilo, te convertirás en una maestra de la moda y podrás conquistar cualquier ocasión con looks llenos de estilo y personalidad. Atrévete a experimentar y a sacar tu lado más salvaje.