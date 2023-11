¿Cómo combinar perfectamente tus zapatos para que tus outfits nunca luzcan repetidos?

Mantenerse a la moda no siempre resulta una tarea sencilla, ya que las tendencias de estilo no paran de evolucionar, haciendo, incluso, que nuestros hábitos de consumo se vuelvan mucho más acelerados y hagamos ciertos gastos innecesarios. Sin embargo, existe una solución a este problema que muchas veces representa estrés para las fashionistas, el cual consiste simplemente en saber hacer las elecciones correctas e invertir en los pares de zapatos básicos.

Como bien es sabido por todas aquellas expertas en estilo - si no, pregúntale a Kate Middleton- repetir zapatos no es sinónimo de no tener un agudo sentido de la moda, sino que, más bien, habla de nuestro sentido de seguridad y capacidad de impregnar un toque diferente a cada atuendo, a pesar de estar utilizando la misma serie de prendas, por qué no deberías dudar en ser esa persona que es identificada por el uso de ciertos modelos de calzado.

Aunque, cabe mencionar que nunca está de más alternar nuestros distintos pares, los cuales si son elegidos por su carácter atemporal, podrán ser utilizados en tus outfits no solo por meses, sino por años.

Sin importar la gama de color predominante en su outfit, Kate ha optado por portar más de una vez el mismo par de sneakers blancos

Selecciona bien tus básicos

Al igual que la ropa, el calzado posee en su lista de imprescindibles una serie de estilos, que, sin duda, deberás tomar en cuenta la próxima vez que te propongas renovar tu clóset de zapatos. O bien, que puedas empezar a combinarlos de mejor manera, en caso de que ya los tengas entre tus propiedades.

Considerando las distintas lecciones de estilo, dadas por diferentes íconos de la moda, dar por sentado el hecho de que es casi indispensable contar con mínimo un par de los siguientes estilos de zapatos para poder formar combinaciones infinitas:

Sneakers blancos (los favoritos de Kate)

Los tenis blancos son una gran opción de combinación para lucir cómoda y elegante

Mocasines negros

Un par de mocasines siempre puede ayudarte a potenciar la sofisticación de tu look

Botas (de cualquier tipo) en color negro

Existe más de un tipo de botas, una de ellas son el estilo chelsea Edward Berthelot/Getty Images

Flats

Nunca subestimes el poder de elegancia de un calzado plano Pinterest

Tenis deportivos

Los tenis deportivos son adecuados para situaciones activas Bruna Nascimento/Unsplash

Stilettos

Los stilettos negros se llevan bien tanto con jeans como con faldas

Botas de montaña

Nunca digas no a la aventura por no tener el calzado adecuado

Sandalias

También existen diferentes tipos de sandalias, los cuales se acotan a contextos más informales Pixabay

Botas de peluche

Cada otoño inverno las botas de peluche se vuelven una necesidad en nuestro armario Unsplash

Aprende a combinar tus básicos

Una vez que hayas completado tu pequeña colección de básicos, no olvides seleccionar cada uno de ellos para la ocasión adecuada, ya que bien no es lo mismo ir a la oficina con un par de white sneakers elegantes, a ir con un par de tenis deportivos, aunque sean del mismo color.

Puedes aprender a sacar provecho de cada uno de tus modelos combinándolos con prendas formales o informales, según sea tu intención. Por ejemplo, los stilettos siempre terminarán por darle a un outfit con jeans una mayor presencia y elegancia. Mientras que los flats siempre pueden ayudarte a proyectar una imagen más relajada y casual.

Kate Middleton es la referencia por excelencia para aprender a combinar calzado en distintos contextos

El chiste es que tú misma seas capaz de identificar aquellas prendas que son consideradas como formales, como los blazers, y logres dar un equilibrio a tus atuendos y nunca desentonar con el dress code.

Recuerda que en cuestión de estilo el límite es el cielo, aunque bien siempre puedes tomar como referencia a tu celebridad favorita o a tu diseñadora más admirada, como Carolina Herrera o Coco Chanel, quienes siempre tienen una nueva lección que mostrarnos para evolucionar nuestra marca personal.