¿Cómo saber qué ropa te favorece este otoño 2026? Las claves para elegir prendas según tu tipo de cuerpo

Este otoño 2026, las tendencias ofrecen muchas opciones para adaptar la moda a diferentes figuras, desde faldas midi y pantalones de pierna ancha hasta blazers estructurados y vestidos fluidos.

La clave está en observar tus proporciones y elegir las prendas que mejor acompañen tu figura, en lugar de intentar modificarla.

¿Cómo identificar tu tipo de cuerpo?

Antes de elegir las prendas, observa la relación entre hombros, cintura y cadera. De manera general, las siluetas suelen clasificarse como reloj de arena, triángulo, triángulo invertido, rectángulo y óvalo.

Estas categorías no son reglas absolutas ni determinan qué puedes o no puedes usar. Funcionan como una referencia para entender cómo se distribuye visualmente el volumen y decidir qué quieres destacar.

Si tienes cuerpo reloj de arena

Cuando los hombros y las caderas tienen proporciones similares y la cintura está más definida, puedes elegir prendas que acompañen la silueta sin ocultarla.

Para otoño, los vestidos cruzados, blazers entallados, pantalones de tiro alto y faldas midi pueden funcionar especialmente bien. También puedes llevar cinturones sobre abrigos o vestidos para enfatizar la cintura.

Prueba: un blazer estructurado con pantalón de cintura alta.

Si quieres estar a la vanguardia de la moda esta temporada, los pantalones harem serán tu mejor aliado. GETTY IMAGES

Si tienes cuerpo triángulo

En esta silueta, las caderas son visualmente más amplias que los hombros. Una forma de equilibrar las proporciones es incorporar interés en la parte superior.

Los blazers con estructura en los hombros, chamarras cortas, suéteres de cuello llamativo y blusas con volumen pueden funcionar muy bien. Para la parte inferior, los pantalones rectos o ligeramente amplios permiten crear una línea continua.

Prueba: blazer estructurado, top sencillo y pantalón recto.

Si tienes cuerpo triángulo invertido

Cuando los hombros tienen mayor presencia que las caderas, puedes jugar con prendas que aporten movimiento en la parte inferior.

Las faldas con volumen, pantalones de pierna ancha y diseños plisados son buenas alternativas para otoño. En la parte superior, las líneas sencillas ayudan a mantener el equilibrio.

Prueba: suéter de corte limpio con falda midi de volumen.

Si tienes cuerpo rectangular

Si hombros, cintura y caderas tienen medidas similares, puedes crear definición utilizando prendas que marquen diferentes zonas de la silueta.

Los cinturones, pantalones de tiro alto, blazers ligeramente entallados y vestidos con cortes en la cintura son opciones versátiles. También puedes jugar con capas para añadir dimensión al look.

Prueba: blazer entallado con cinturón y pantalón de cintura alta.

Si tienes cuerpo ovalado

En esta silueta, la zona central tiene mayor presencia. Las prendas de líneas verticales y los cortes que caen suavemente sobre el cuerpo pueden crear una apariencia equilibrada.

Los abrigos abiertos, pantalones rectos, escotes en V y vestidos de corte imperio son algunas alternativas para esta temporada.

Prueba: abrigo abierto, blusa con escote en V y pantalón recto.

¿Qué pantalones favorecen según tu tipo de cuerpo?

El pantalón puede modificar considerablemente las proporciones visuales de un look. Los modelos de pierna recta funcionan como una opción bastante versátil, mientras que los de pierna ancha pueden aportar mayor presencia a la parte inferior.

El tiro alto puede ayudar a marcar visualmente la cintura y alargar las piernas, especialmente cuando se combina con un top que termina cerca de la cintura.

Para otoño 2026, los pantalones de pierna ancha, los modelos rectos y las siluetas de sastrería son alternativas fáciles de incorporar al guardarropa.

Los jeans wide leg se mantienen entre las siluetas protagonistas del denim para otoño 2026. Pueden llevarse tanto en tonos índigo y azul oscuro, para una estética más sofisticada, como en lavados claros para looks más relajados. Foto de archivo. Getty Images

¿Qué faldas elegir según tu figura?

Las faldas midi son una de las prendas más versátiles para otoño. Una falda lápiz puede acompañar una silueta con cintura definida, mientras que los modelos plisados o con volumen pueden aportar movimiento a la parte inferior.

Si buscas alargar visualmente las piernas, una falda de cintura alta combinada con zapatos del mismo tono puede crear una línea más continua.

Coral Mujaes ha compartido valiosas lecciones de empoderamiento femenino basadas en su propia experiencia de vida. Getty Images

¿Cómo elegir un blazer según tu tipo de cuerpo?

El blazer es una de las prendas clave del otoño y su estructura puede cambiar por completo las proporciones de un look.

Si quieres marcar la cintura, opta por modelos entallados o llévalos abiertos sobre una prenda ajustada. Si buscas aportar estructura a los hombros, los diseños con hombreras pueden hacerlo visualmente. Los modelos oversize también funcionan, pero conviene equilibrarlos con una pieza más definida en la parte inferior.

El blazer oversize está en el centro de la tendencia esta temporada. Perfecto para un look relajado y moderno. GETTY IMAGES

¿Qué vestido favorece más según la silueta?

El vestido cruzado puede adaptarse a diferentes tipos de cuerpo porque permite ajustar la cintura. Los diseños en línea A crean movimiento desde la cintura hacia abajo, mientras que los vestidos rectos generan una silueta más limpia.

Para otoño, puedes incorporar estas formas con botas, mocasines, abrigos largos o blazers, dependiendo de la ocasión.

Kate Middleton apostó por un elegante vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro para asistir a la Royal Charity Polo Cup 2026, reafirmando su estilo clásico y sofisticado en uno de los eventos benéficos más importantes del verano. Getty Images

La regla más importante: vestir según tus proporciones

No existe un único tipo de cuerpo ni una lista de prendas que estén prohibidas. La mejor forma de utilizar esta guía es identificar qué zonas quieres destacar y cuáles prefieres equilibrar visualmente.

También puedes romper cualquiera de estas reglas. La moda de otoño 2026 ofrece suficiente variedad para experimentar con volúmenes, largos, capas y texturas hasta encontrar las combinaciones que realmente funcionan para ti.