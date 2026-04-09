Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Dakota Johnson lleva el vestido con flores que todas queremos usar esta primavera

La primavera todavía no se instala del todo, pero Dakota Johnson ya nos dio una pista clarísima de qué vamos a querer usar.

Abril 09, 2026 • 
Karen Luna
dakota-johnson.jpg

Dakota Johnson lleva el vestido con flores que todas queremos usar esta primavera

Getty Images

Si hay algo que amo de la primavera es que todo se vuelve más ligero, más romántico y, sí, mucho más bonito. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en tendencias, aparece Dakota Johnson con un look que dan ganas de copiar de inmediato.

La actriz fue captada llevando un vestido amarillo bebé con flores y volantes, una pieza que resume perfecto esa vibra dulce, fresca y sin esfuerzo que buscamos cuando suben las temperaturas. No es exageración decir que es el tipo de prenda que se siente como un suspiro.

El vestido floral que define la primavera 2026

Lo que hace especial a este vestido no es solo su color (ese amarillo suave tipo mantequilla que favorece prácticamente a todos los tonos de piel) sino su diseño. Tiene una caída ligera, de esas que se mueven con el viento y hacen que caminar se sienta casi cinematográfico.

Celebrity Sightings In New York - May 31, 2024

La primavera todavía no se instala del todo, pero Dakota Johnson ya nos dio una pista clarísima de qué vamos a querer usar

Getty Images

Los estampados florales no son ninguna novedad en esta temporada, pero aquí vienen con un twist mucho más delicado con flores sutiles y distribuidas de forma elegante. Además, los volantes añaden ese toque romántico sin caer en lo exagerado.

Cómo llevar el vestido amarillo con flores sin complicarte

Algo que siempre me gusta rescatar de los looks de Dakota es que nunca se ven forzados, este vestido en particular funciona porque se mantiene sencillo. Para lograr ese mismo efecto, puedes:

  • Apostar por sandalias minimalistas o incluso flats.
  • Elegir accesorios discretos (menos es más, de verdad).
  • Dejar que el vestido sea el protagonista, sin sobrecargar.
Sigue leyendo
Traje de baño efecto vientre plano.jpeg
Moda
¿Bañador efecto vientre plano? Descubre el traje de baño que te hará ver más delgada
Marzo 16, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Cómo elegir el modelo de jeans perfecto.jpeg
Moda
Cómo elegir el modelo de jeans perfecto para tu tipo de cuerpo: guía completa
Febrero 28, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Este tipo de piezas tienen ese efecto inmediato de elevar cualquier look sin esfuerzo. Si estabas buscando una señal para sumarte a la tendencia de los vestidos florales, aquí la tienes. Porque si algo nos dejó claro Dakota Johnson es que la primavera se lleva mejor en tonos suaves, con flores… y con mucho movimiento.

Lo último Entérate Dakota Johnson
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
6c6ea701-a23b-4fea-b57e-919c497bca2f.jpeg
Entretenimiento
Campo Marte 26 Santander: el lugar donde los goles se celebran con comida, música y arte
Abril 09, 2026
 · 
Karen Luna
perfume princesa leonor.jpg
Belleza
El perfume favorito de la princesa Leonor, ideal para usar en primavera y cuesta menos de lo que imaginas
Abril 08, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Cómo llevar las uñas jelly en el otoño
Belleza
Uñas helado de vainilla: 5 maneras de llevar este manicure que rejuvenece las manos
Abril 08, 2026
 · 
Karen Luna
Laurence Debray Portrait Session
Realeza
Entrevista exclusiva: Laurence Debray habla de su trabajo con Juan Carlos I y sus memorias
Abril 08, 2026
 · 
Karen Luna