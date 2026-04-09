Dakota Johnson lleva el vestido con flores que todas queremos usar esta primavera

Si hay algo que amo de la primavera es que todo se vuelve más ligero, más romántico y, sí, mucho más bonito. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en tendencias, aparece Dakota Johnson con un look que dan ganas de copiar de inmediato.

La actriz fue captada llevando un vestido amarillo bebé con flores y volantes, una pieza que resume perfecto esa vibra dulce, fresca y sin esfuerzo que buscamos cuando suben las temperaturas. No es exageración decir que es el tipo de prenda que se siente como un suspiro.

El vestido floral que define la primavera 2026

Lo que hace especial a este vestido no es solo su color (ese amarillo suave tipo mantequilla que favorece prácticamente a todos los tonos de piel) sino su diseño. Tiene una caída ligera, de esas que se mueven con el viento y hacen que caminar se sienta casi cinematográfico.

La primavera todavía no se instala del todo, pero Dakota Johnson ya nos dio una pista clarísima de qué vamos a querer usar Getty Images

Los estampados florales no son ninguna novedad en esta temporada, pero aquí vienen con un twist mucho más delicado con flores sutiles y distribuidas de forma elegante. Además, los volantes añaden ese toque romántico sin caer en lo exagerado.

Cómo llevar el vestido amarillo con flores sin complicarte

Algo que siempre me gusta rescatar de los looks de Dakota es que nunca se ven forzados, este vestido en particular funciona porque se mantiene sencillo. Para lograr ese mismo efecto, puedes:

Apostar por sandalias minimalistas o incluso flats.

o incluso flats. Elegir accesorios discretos (menos es más, de verdad).

Dejar que el vestido sea el protagonista, sin sobrecargar.

Este tipo de piezas tienen ese efecto inmediato de elevar cualquier look sin esfuerzo. Si estabas buscando una señal para sumarte a la tendencia de los vestidos florales, aquí la tienes. Porque si algo nos dejó claro Dakota Johnson es que la primavera se lleva mejor en tonos suaves, con flores… y con mucho movimiento.