Dakota Johnson y Emma Watson ya llevan los vestidos boho del otoño, ¿y tú?

El estilo boho chic ha vuelto con fuerza este otoño, como lo demuestran los estilismos recientes de las actrices Dakota Johnson y Emma Watson. Descubre cómo sacarle provecho a esta tendencia, perfecta para usar entre temporadas.

Fue durante su aparición en el Festival de Cine de Telluride en Colorado cuando la actriz Dakota Johnson nos mostró una refrescante lección de estilo al usar un vestido largo de punto, el cual coordinó con su bolso preferido, el modelo Jackie 1961, de Gucci Jackie 1961 de Gucci.

Dakota Johnson en un vestido de punto y aire relajado. Getty Images

Durante la presentación de los premios Soho House en Nueva York, Emma Watson llamó la atención por su acertada elección de moda.

La actriz usó un vestido de aires bohemios color crema de la colección de alta costura Dior Otoño-Invierno 2023 de Maria Grazia Chiuri. La prenda se distingue por su top de crochet con flecos y falda de organza hasta el suelo.

Los vestidos son una de las prendas más destacadas de la temporada. Los vestidos boho se caracterizan por su aire bohemio y relajado, con telas fluidas, caídas libres y estampados florales o étnicos.

La actriz británica es famosa por combinar elegancia y audacia. Getty Images

¿A quiénes les favorecen?

Los vestidos boho son perfectos para todos los tipos de cuerpos, pero, para sacarles mejor provecho toma en cuenta las consideraciones siguientes:



Reloj de arena . Optar por un modelo con un corte ajustado en la cintura y falda amplia.

. Optar por un modelo con un corte ajustado en la cintura y falda amplia. Cuerpo de pera . Puedes elegir un vestido con una falda midi o larga.

. Puedes elegir un vestido con una falda midi o larga. Silueta de manzana . Elige entre un vestido con mangas largas o volantes.

. Elige entre un vestido con mangas largas o volantes. Triángulo invertido. Te convienen los vestidos con un escote en V o un cinturón para marcar la cintura.

Aprende a coordinarlos

Los vestidos boho son muy versátiles y se pueden combinar con diferentes prendas y accesorios.

Para un look casual, puedes combinarlos con botines, zapatillas o sandalias planas.

Para un look más formal, puedes combinarlos con botines de tacón o botas de gamuza.

Y para un look más bohemio, puedes combinarlos con botas de cowboy o sandalias con flecos.

A continuación, te damos algunos consejos para que puedas lucir tus vestidos de estilo bohemio este otoño: