Moda

Demi Moore y su elegante vestido entallado confirman que las transparencias son la tendencia de invierno 2025

La actriz protagonizó uno de los momentos más sofisticados de LACMA Art+Film Gala 2025 con un vestido “naked”, la prueba continente de que las transparencias son el código de estilo más refinado del invierno.

November 03, 2025 • 
Lily Carmona
demi moore critics choice awards 2025.jpg

Getty Images

Este fin de semana, Demi Moore, a sus 62 años, se presentó en LACMA Art+Film Gala con un vestido transparente, entallado, lleno de brillo metálico, que elevó la conversación de la moda y lo que será tendencia a nivel mundial. No solo lució impecable, sino que confirmó lo que ya venían marcando las recientes pasarelas de Fashion Week 2026: las transparencias serán parte de la estética del invierno. Y es que Demi no es la única celebridad que se ha unido a la fiebre de este tejido; a lo largo de esta temporada de premios y alfombras rojas hemos visto a actrices como Mia Goth, Dakota Johnson o Margot Robbie apostando por ellas.

Y es que el “naked dress” se ha transformado en un lenguaje de moda elegante y una pieza que apuesta por convertirse en un infalible en nuestro guardarropa.

¿Por qué el vestido de Demi es tan relevante?

El vestido que Demi lució en la Gala LACMA fue una pieza custom made de Gucci, elaborado sobre una fina tela transparente en color humo, sobre la cual descansan flores de diferentes colores en un bordado elegante. El vestido entallado y corte tipo halter no solo resaltó la silueta de la actriz, sino también la posicionó como una de las mejores vestidas de la noche.

Y es que hay algo que hace muy especiales a estas piezas: no caen en lo vulgar o excesivo; son consideradas como una segunda piel que aporta sofisticación a quien lo porta.

¿Por qué la tendencia de transparencias está ganando terreno en invierno?

Porque después de temporadas llenas de minimalismo, la moda parece querer ir hacia una dirección más provocativa. Las transparencias en invierno se llevan con materiales que aportan glamour y brillo en una temporada en donde la mayor parte del tiempo se está de festejo: tul, glitter, aplicaciones con piedras, hilos metálicos, etcétera.

Además, esta estética combina a la perfección con abrigos maxi o prendas abrigadoras que ayudan a jugar con contrastes.

¿Cómo llevar esta tendencia en el día a día?

No necesitas un “naked dress” para unirte a esta tendencia. Existen tres formas fáciles y elegantes de ser parte de la fiebre por las transparencias.

La primera es recurrir a blusas semitraslúcidas o con encajes que puedes combinar con jeans, pantalones de vestir, sacos, blazer o faldas. Esta moda también está contagiando a otras prendas como los pantalones de pierna ancha, que están apostando por fabricarse en materiales de encaje. Si quieres apostar por vestidos que no revelen mucho, puedes buscar modelos que contengan zonas estratégicas de transparencias.

Demi Moore no solo llevó un look espectacular, marcó la pauta de cómo llevar vestido entallado y las transparencias con sensualidad, porte y refinamiento este invierno.

