En palabras de Carolina Herrera, la diseñadora habla de su definición de estilo y su aroma favorito

Mari Rodríguez Ichaso, nuestra experta en estilo de vida, ha tenido oportunidad de entrevistar a Carolina Herrera en múltiples ocasiones. En esas charlas, la diseñadora venezolana de moda le ha compartido desde cuál su aroma favorito hasta su definición de estilo. Aquí recopilamos los conceptos claves:

¿Cuál es el significado del estilo según Carolina?

“Hay personas, como mi marido Reinaldo o mi hija Carolina, que no piensan en moda las 24 horas del día, pero tienen un gran estilo propio. Y cualquier cosa que se ponen... les da un toque individual... Eso es maravilloso y nace con la gente. Aunque es posible ‘aprender a ver’ esos detalles sofisticados”.

El sentido del olfato es una gran fuente de recuerdos Carolina Herrera

¿Cuál es su visión de la belleza?

“(La belleza) Tiene que ver con el interior; una persona contenta con su vida la proyecta... con su manera de ser... De repente ves a una mujer que no es muy guapa, sin embargo, tiene tanta personalidad que dices: ‘¡Qué bonita es!’. Es una combinación de miles de cosas: movimientos, pensamientos, gustos...”.



Con poco más de 72 pasarelas y 38 años de moda, Carolina hizo su última reverencia tras presentar su colección Otoño 2018. Archivo

¿Quién es la verdadera Carolina Herrera?

“Una mujer positiva y muy curiosa... Me encanta reír y adoro a la gente con sentido del humor”.

Su pasión por el diseño

“A los 15 años quería ser vampiresa o amazona... Pero nunca imaginé ser diseñadora. Comencé porque me intrigaba la moda, mas no tenía idea de lo complicado que sería llevar un negocio. Aunque puedo decir que soy afortunada de que mi madre me inculcara disciplina y estructura; me ayudó cuando abrí mi negocio”.

Tengo una responsabilidad con la mujer de hoy: que se sienta segura, moderna y, sobretodo,hermosa Carolina Herrera

¿Cuál es la pieza favorita de Herrera?

“Una blusa blanca. Tengo muchas y me siento muy bien cuando las llevo, ya que iluminan y dan vida al rostro... Lleva una de ellas con un pantalón negro o beige, un cinturón bonito, un collar de perlas o de algunas piedras lindas y un bolso regio... e irás perfecta”.

El encanto de un aroma

“Me gustan los perfumes... Mi primera fragancia (Carolina Herrera) fue creada con jazmín y nardos, los cuales solía oler mientras dormía, y el aroma entraba por la ventana de mi cuarto en Caracas... Me transporta a mi niñez. El sentido del olfato es una gran fuente de recuerdos”.

Carolina Herrera es y siempre será un orgullo latino y un símbolo de refinamiento y sofisticación. Mike Pont/WireImage

¿Qué hace feliz a la diseñadora?

“Ver a los míos felices... Mi marido Reinaldo, porque me hace reír; nuestra relación es muy buena por eso... El chocolate también me hace sentir así, igual que un buen libro o un filme. Mi casa también lo hace, pues me gusta lo que me rodea. Y la playa ¡me encanta!”.

¿Qué le disgusta?

“Aparte de la crueldad humana hacia los niños, las personas mayores y los animales... Me mortifica ver sufrir a una persona querida. Siento una gran pena... Y hay algo muy tonto que me molesta mucho: ¡las selfies! Las odio y todos lucen feísimos. Después de cierta edad no se pueden hacer”.

Carolina Herrera es un ejemplo de mujer elegante, sofisticada y feliz. Su imagen es la definición de estilo. Con su personalidad y su actitud ante la vida, se diseñado el guardarropa de la mujer contemporánea, desde la ropa hasta su aroma.