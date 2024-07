Este vestido cut out de Eiza González se volverá tu obsesión este verano

Eiza González es conocida por su estilo sofisticado y a menudo audaz. Su enfoque en la moda combina elegancia con un toque moderno y en fechas recientes lució un vestido cut out ideal para el verano, que seguramente se volverá tu obsesión.

En fechas recientes, la actriz mexicana volvió a brillar ante las cámaras, esta vez en el evento de The Summer Gala by Gala One, en donde Eiza González optó por llevar un vestido cut out en tono arena que resaltó su figura.

Para esta gala benéfica de Saint-Tropez, la estrella de Hollywood eligió un modelo del diseñador australiano Christopher Esber, el cual la hizo ver como toda una diosa griega. El vestido largo drapeado está confeccionado en tela satinada, la cual enmarcó perfectamente su figura y reveló sus abs de acero. Este look de alto impacto lo complementó con aretes XL en tono dorado y una gargantilla del mismo color. Sin duda un 10 de 10.

En cuanto al beauty look, Eiza González decidió llevar el pelo recogido y un makeup sutil, a tono con el vestido y el resto de los accesorios.

Eiza González en the Summer Gala by Gala One Getty Images

Eiza González y su sentido de la moda

La actriz a menudo usa vestidos ajustados y de corte limpio que realzan su figura. Le gusta experimentar con diferentes tipos de telas y cortes, desde estilos ceñidos hasta fluidos.

En su vida diaria, Eiza González combina prendas casuales con accesorios llamativos. Por ejemplo, jeans ajustados con blusas de seda o chaquetas de cuero, creando un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

La actriz de Baby Driver suele incorporar accesorios llamativos, como grandes pendientes, collares y bolsos elegantes, para añadir un toque de sofisticación a sus outfits. Además, no teme experimentar con colores vibrantes y estampados interesantes. A menudo se la ve ha visto llevar tonos atrevidos y patrones llamativos que destacan su personalidad y estilo.