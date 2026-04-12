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Moda

Hailey Bieber lleva el vestido lencero amarillo que todas queremos usar esta primavera y verano

A veces, el look más simple es el que más impacto tiene y eso fue justo lo que pasó cuando Hailey Bieber apareció con un vestido lencero amarillo que ya se siente como tendencia.

Abril 12, 2026 • 
Karen Luna
Uñas otoñales de Hailey Bieber

Hailey Bieber lleva el vestido lencero amarillo que todas queremos usar esta primavera y verano

Getty Images

Si hay alguien que sabe convertir un look sencillo en tendencia inmediata, es Hailey Bieber y esta vez lo volvió a hacer en Coachella con un vestido que mezcla todo lo que amamos de la temporada. Porque sí, lo que vimos no fue un outfit cualquiera… fue una de esas piezas que, sin exagerar, ya queremos copiar.

El vestido amarillo con encaje (y ese toque rosa inesperado)

Durante el festival, Hailey apostó por un vestido lencero vintage de Dior en tono amarillo brillante, con detalles en rosa que creaban un efecto visual muy interesante, casi como si llevara lencería visible de forma intencional. Este diseño (ligero, con caída suave y estética slip) conecta directo con las tendencias de los vestidos tipo lencería con encaje, que dominan 2026 por su versatilidad y aire femenino.

Lo interesante aquí es el contraste:

  • El amarillo cálido aporta frescura.
  • El detalle rosa rompe con lo clásico.
  • El acabado lencero lo hace sentir sexy, pero sin esfuerzo.

Cómo lo llevó (y por qué funciona)

Algo que amo de este look es que no está sobrecargado, Hailey lo combinó con accesorios simples, dejando que el vestido fuera el protagonista. Además, eligió piezas en tonos inesperados (como zapatos azul claro) que elevan el outfit sin competir con él.

Esta prenda funciona porque no intenta ser demasiado, es ligero, cómodo y perfecto para el calor, justo lo que buscamos en primavera y verano.

Cómo adaptar este look en tu día a día

Lo mejor es que no necesitas estar en un festival para usarlo, puedes llevarlo con:

  • Sandalias planas para un look relajado.
  • Tenis blancos para algo más casual.
  • Con un blazer ligero para hacerlo más urbano
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Si estabas buscando una señal para probar el amarillo esta temporada, aquí la tienes. Porque si algo dejó claro Hailey Bieber, es que la primavera se lleva mejor en clave lencera… y con un toque rosa inesperado.

Hailey Bieber
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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