Jennifer López devela el accesorio ideal para marcar la cintura, en un look de noche, después de los 50 años

Jennifer López , icono de la moda y referente de estilo a nivel mundial, ha vuelto a sorprender con su elección de look y accesorios para destacar su figura, todo un must have para mujeres de 50 y más.

En una reciente aparición en lo que probablemente fue un evento nocturno, la estrella de 54 años deslumbró al mostrar cómo un sencillo cinturón puede transformar un vestido en un outfit de impacto, resaltando la cintura y definiendo su estilizada silueta.

El look de Jennifer Lopez durante el cumpleaños de Ben Affleck

Aunque la reina del Bronx aparentemente no pasó el día de su cumpleaños con su esposo Ben Affleck, sí mostró una serie de fotos a través de su cuenta de Instagram, en las que posó con un naked dress firmado por Dior, elaborado con red envolvente y semitransparente de mangas cortas e incrustaciones de pedrería.

Sin embargo, la clave para resaltar su cintura fue un delicado cinturón nego, este accesorio no solo añadió un toque de sofisticación a su look, sino que también demostró cómo se puede estilizar la figura, especialmente después de los 50 años, realzando las curvas de manera elegante y favorecedora.

El espectacular outfit lo complemetó con un par de sandalias de plataforma en tono negro y un bolso bombonera. Un look que resulta ideal si tienes un evento formal de noche y quieres deslumbrar de la misma manera en que lo hizo la cantante.

El estilo de Jennifer Lopez en la moda es una mezcla de glamour, sensualidad y audacia, con el cual logra reflejar su personalidad vibrante y su confianza en sí misma.

A lo largo de los años, JLo ha consolidado su estatus como un ícono de la moda, experimentando con una amplia gama de estilos, desde looks casuales hasta atuendos de alfombra roja que dejan una impresión duradera.