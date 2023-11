Jennifer Lopez nos enseña a cómo lucir un vestido dorado después de los 50

Durante la LACMA Art+Film Gala de la semana pasada, Jennifer Lopez nos vuelve a sorprender a todos dándonos una gran cátedra de moda y estilo de cómo lucir un vestido dorado semitransparente y lencero después de los 50 años, de la manera más elegante y glamurosa.

Fue el pasado 4 de noviembre en donde la diva del bronx se dio cita junto con su esposo Ben Affleck a la citada gala, la cual se realiza, como cada año, en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Y si bien la pareja robó cámara, la que terminó por acaparar todas las miradas fue precisamente Jlo con su sexy vestido con tonos dorados y que a continuación analizaremos.

El vestido semitransparente dorado de Jlo

Como ya lo adelantábamos, la cantante eligió para este evento un diseño en color champagne, el cual oscila entre el beige y los tonos dorados, y que dejó a todos los presentes con la boca abierta, incluyendo a su marido, con el que por cierto, ya tenía unos meses sin dejarse ver en público.

Jennifer Lopez robó las miradas con su vestido lencero y brilloso Instagram

Este vestido en particular, estaba conformado por un corpiño de satén de tirantes y con pronunciado escote, así como una larga falda transparente con abertura al muslo y confeccionada con delicados apliques de encaje y cristales, y debajo de la misma, la también actriz llevaba un par de calzoncillos de Gucci en color nude (esto lo sabemos porque la ropa interior llevaba impreso el logotipo de la marca).

Sin duda, con este look la artista dejó mucho a la imaginación, sin embargo, los acabados y detalles de la falda le dieron a su outfit un toque elegante y sofisticado, convirtiéndose en una gran opción para mujeres de 50 años o más que no tengan miedo de lucir su cuerpo.

Además, si analizamos a detalle este diseño, podemos encontrar que una de las claves de estilo para lucir prendas transparentes es agregando encaje y pedrería, y con los cuales añades también un toque de elegancia y brillo, al mismo tiempo.

El vestido de Jlo tenía transparencias, así como encaje y cristales Instagram

También, para complementar su look, la intérprete de On The Floor optó por dejar su larga cabellera completamente suelta, así como unos pendientes largos a juego con su vestido, un collar de diamantes y rubíes y sandalias de plataforma de Andrea Wazen.

Por último, debemos comentar también que el acabado satinado de su corpiño, le añade un estilo muy glamuroso. Así que una buena manera de lucir vestidos semi o transparentes es combinándolos con prendas satinadas.