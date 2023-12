Las 3 claves de estilo de Kate Middleton para lucir un jersey blanco en las fiestas decembrinas

Kate Middleton siempre nos tiene acostumbrados a lucir los mejores outfits en cualquier gala o evento y, sin importar cuál sea su estilo, es digno de resaltar, como el atuendo que le vimos hace unos días en el tradicional concierto de villancicos de Navidad, con un impecable look blanco con jersey y del cual hablaremos hoy.

Cabe resaltar que su outfit monocromático resulta ser también una gran opción para que tú también lo luzcas en estas fiestas decembrinas, pues te aportará un aire mucho más elegante y atemporal. Por eso, te compartimos cuáles son sus claves de estilo para que este atuendo sea el protagonista en la próxima cena de Navidad.



Look monocromático con jersey blanco

Si hay algo que debemos resaltar es la acertada decisión de Kate de combinar un jersey de lana en color blanco crema, con un pantalón skinny y un largo abrigo, ambos en blanco. Mientras que para complementar, eligió unas zapatillas de tacón en color marrón.

Kate Middleton lució un look monocromático con jersey blanco de lana

Así pues, la elección de un outfit monocromático es una de las claves para que este look sea la sensación y llame la atención, pues una tonalidad tan neutra y pulcra como ésta aporta un estilo mucho más elegante, ideal para estas fechas.



Jersey de cuello redondo

También la forma del jersey es uno de los elementos que ayuda a resaltar su look ya de por sí sofisticado, pues su cuello redondo le brinda un toque formal y relajado al mismo tiempo, además de estlizar su rostro y cuello.

Por lo mismo, es muy importante saber elegir muy bien el estilo o diseño del jersey, ya que ello definirá bastante tu look. Si optas por uno que tenga un cuello alto o de tortuga, es probable que no obtengas el mismo resultado si lo que quieres es lucir igual que la esposa del príncipe William.



Combinar el jersey con elegantes piezas o accesorios

Por último, y no menos importante, combinar el jersey con elegantes piezas o accesorios será esencial para elevar esta prenda, pues le brindarán un look mucho más clasico. Por eso, no es de extrañarse que la princesa de Gales haya elegido de joyería unos largos pendientes, los Magic Alhambra de Van Cleef & Arpels.

Kate combinó su jersey con unos elegantes pendientes largos Getty Images

Sin embargo, tampoco se debe exagerar y, por lo mismo, debemos elegir diseños más sofisticados o minimalistas, así como ella que se decantó por un minibolso blanco de Strawberry, para estar a tono con el resto de su look.