Looks elegantes para Navidad: 5 outfits para ocasiones festivas

Las fiestas navideñas fiestas navideñas son el momento perfecto para lucir tus mejores looks. Si aún no tienes claro qué ponerte, no te preocupes. Hemos seleccionado 5 outfits que te inspirarán a crear atuendos inolvidables. Descubre cómo combinar colores, texturas y accesorios para conseguir un estilo único y sofisticado. Toma nota:

1) Pantalón de cuero

Este otoño-invierno, las prendas de cuero armarán tus mejores looks. Getty Images

Del escritorio a la pista de baile: tu look corporativo para Navidad. ¿Quién dijo que no puedes ser elegante y cómoda al mismo tiempo? Estos pantalones de piel sintética en burdeos son la base perfecta para un outfit que te permitirá pasar de una reunión de trabajo a la fiesta de oficina sin perder un ápice de estilo. Combínalos con un jersey grueso y unos tacones bajos para un look que te hará sentir segura y sofisticada.

2) Vestidito negro

El little black dress sigue siendo la prenda más versátil de tu guardarropa. Getty Images

Para las amantes del ‘total black’, este conjunto es una apuesta segura. Al clásico vestido corto y negro (little black dress) suma un blazer de cuero sintético o accesorios brillantes, así vas a crear un look sofisticado y moderno. Completa el outfit con unas bailarinas vanguardistas para un toque audaz y contemporáneo.

3) Falda larga satinada

Descubre la versatilidad de la combinación clásica: camisa blanca con falda midi oscura. Getty Images

Disfruta de las fiestas navideñas con un toque de sofisticación. Esta falda midi de satén fluido y esta blusa traslúcida color crema crean un conjunto elegante y atemporal. El corte de la falda marca la silueta y añade un toque de feminidad. Completa el look con unas botas altas de tacón bajo y un bolso de mano en tonos neutros.

4) Conjunto de punto

Un supeter tejido o un conjunto de punto son un must navideño. Getty Images

Deslumbra en cualquier evento con este conjunto tejido cálido y rico en texturas. El cuello del sueter puede ser alto o escotado y la falta de talle alto crean una silueta elegante y favorecedora. Toma nota, si usas un tejido ligeramente brillante puedes añadir un toque de sofisticación. Completa el look con un labial rojo intenso, unos pendientes largos y un clutch dorado para un toque de glamour.

5) Falda de lentejuelas

Si pensabas que las lentejuelas son sólo para la noche, estos looks te harán cambiar de opinión. Getty Images

Este conjunto en tonos neutros es la elección perfecta para tus celebraciones navideñas. El suéter de punto de cachemira y la falta de lentejuelas crean un contraste sofisticado. Los zapatos de tacón bajo añaden un toque femenino y actual. Completa el look con un bolso de mano pequeño y unos pendientes largos para un toque de glamour.