Los mejores looks de Shakira en los que te puedes inspirar para una fiesta de noche

Shakira se ha convertido en uno de los íconos más importantes de la música no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo gracias a su gran talento con el que ha sorprendido a todos. Sin embargo, no solo su gran habilidad vocal nos ha dejado impresionados, sino también sus looks y vestidos de noche en diferentes premios y alfombras a los que ha asistido.

Por ello, hoy decidimos recapitular algunos de esos atuendos de la cantante con los que nos ha demostrado que también conoce bastante bien sobre moda y estilo, y en los que además puedes encontrar inspiración para tu outfit de fiesta de noche.

Shakira lució este vestido largo ‘cut out’ durante los MTV Video Music Awards Especial

En caso de que quieras un estilo sensual y elegante, pero sin que sea demasiado revelador, entonces puedes llevar un vestido largo de corte asimétrico y con aberturas, como el que lució la colombiana en los recientes MTV Video Music Awards.

Para la ocasión, la artista subió al escenario a recibir su premio con este look, que se trata de un diseño en azul cielo de Versace, y que tenía tradicionales broches dorados con el escudo de la casa de moda italiana. Mientras que para complementar este outfit, Shakira usó unos aretes dorados a juego con el vestido.

Así que si quieres ser la estrella de la fiesta y que todos te miren, este tipo de vestidos pueden ser una buena opción para ti

Shakira lució este vestido negro strapples, y te puede servir de inspiración para un elegante look de noche Especial

Aunque, si lo que quieres es parecer toda una artista de Hollywood que desfila por una alfombra roja y tener ese estilo glamouroso para tu vestido de noche, te sugerimos usar un diseño similar al que lució la originaria de Barranquilla durante la edición 75 del Festival de Cannes del año pasado.

Era un elegante vestido negro strapless con escote corazón y abertura del lado izquierdo, que combinó muy bien con unos guantes largos, unas sandalias de tacón alto, junto con un collar plateado y su larga y ondulada melena castaña.

Si quieres un vestido corto para tu outfit de noche, este look de Shakira en los premios MTV de 2009 puede ser una buena opción Especial

Por último, si quieres un estilo más sobrio y si no quieres usar un riguroso vestido largo, si es que el código de vestimenta y la ocasión lo permiten, puedes usar un diseño como el de Shakira en lució durante los VMA’s y que combinó con unas botas largas negras, pulsera y pendientes en plateado.

Así que ahora que ya tienes estas ideas, ponte creativa y elige este estilo de vestidos con los que seguro serás el alma de la fiesta.