Nadia Ferreira tiene la mini bag denim que se volverá tu obsesión este verano

Parece ser que l as celebridades no pueden resistirse ante el encanto de las mini bag, y Nadia Ferreira no es la excepción, pues en fechas recientes lució uno de mini bolso de lujo en denim, y estos son los detalles que debes conocer respecto a la exclusiva pieza .

Nadia Ferreira, modelo paraguaya y esposa de Marc Anthony, ha destacado no solo por su carrera en el modelaje sino también por su sentido de la moda. Su estilo se caracteriza por una combinación de elegancia clásica y modernidad, lo que la ha convertido en un referente en eventos de alto perfil y en por supuesto, en las redes sociales.

Nadia Ferreira apuesta por un mini bolso Chanel para realzar su look

Hace unos cuantos días, la modelo lució a través de sus stories de Instagram un encantador mini bolso Chanel denim con cadena, en color azul con efecto deslavado. Este accesorio lo integró a un look casual el cual estuvo compuesto por un par de jeans de pierna ancha y una blusa off shoulder en tono amarillo claro y botines blancos.

Nadie Ferreira tiene un mini bolso Chanel ideal para esta temporada Instagram Nadia Ferreira

Fuera de las alfombras rojas, Nadia Ferreira mantiene un estilo chic y relajado. A menudo se la ve con conjuntos cómodos pero a la moda, como jeans de talle alto combinados con blusas estructuradas o chalecos. Los accesorios como gafas de sol y bolsos de diseñador completan su look casual.

Su maquillaje suele ser natural, con un enfoque en la piel radiante y los labios en tonos nude o rosados. En cuanto al peinado, la esposa de Marc Antony suele llevar su pelo suelto con ondas suaves o recogidos elegantes, como en esta ocasión que lució una ponytail muy pulida y con el cabello perfectamente lacio.

Este look es un claro ejemplo que no necesitas invertir demasiado tiempo frente al espejo para lograr un outfit ganador con las piezas correctas.