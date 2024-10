¡No te lo pongas! Los 7 disfraces para Halloween que ya pasaron de moda, según la inteligencia artificial

Cada año, elegir un disfraz de Halloween puede ser un desafío. Si bien hay clásicos que siempre funcionan, algunos disfraces se han vuelto tan recurrentes que ya no generan el mismo impacto. La inteligencia artificial, al analizar las tendencias de búsquedas y redes sociales, ha revelado los disfraces que ya no están en auge y que deberías evitar en 2024 para no lucir anticuado. ¡Aquí te contamos cuáles son!

1. Harley Quinn

Aunque Harley Quinn fue el disfraz estrella durante varios años, sobre todo después del lanzamiento de las películas de Suicide Squad, este personaje ha sido usado en exceso en fiestas de Halloween. Las versiones del disfraz con coletas, chaqueta de lentejuelas y shorts brillantes dominaron las redes sociales, pero en 2024, este personaje ya no marca tendencia. Si quieres algo innovador, opta por un personaje menos predecible.

2. El Joker

Otro disfraz que ha visto su apogeo y declive es el del Joker, en especial tras el lanzamiento de la película de Joaquin Phoenix en 2019. Si bien es un clásico que suele volver, en los últimos años ha perdido el elemento sorpresa. En su lugar, puedes considerar un villano menos común o personalizar tu disfraz para darle un toque único.

3. Fortnite Characters

Los disfraces de personajes del famoso videojuego Fortnite han inundado las fiestas y eventos de Halloween en años recientes, pero la popularidad del juego y sus skins ha disminuido. Si aún te apasiona este universo, considera adaptar tu elección de personajes a algo más innovador, o incluso, a una nueva tendencia en videojuegos.

4. La Casa de Papel

Con las famosas máscaras de Dalí y los trajes rojos, los disfraces de La Casa de Papel fueron un hit hace unos años, cuando la serie alcanzó su punto máximo de popularidad. Sin embargo, este disfraz ha pasado su momento estelar, y ahora está más asociado con años pasados. Es hora de dejarlo en el armario y apostar por nuevas referencias en la cultura pop.

5. Personajes de superhéroes de Marvel

Aunque los disfraces de superhéroes como Iron Man, Capitán América y Thor siempre serán favoritos entre los fanáticos, su saturación ha hecho que pierdan originalidad en las fiestas de Halloween. Las películas de Marvel siguen siendo exitosas, pero usar estos disfraces año tras año puede volverse monótono. Si te encantan los superhéroes, prueba con personajes secundarios o menos conocidos del universo cinematográfico.

6. Payasos terroríficos

Durante varias temporadas, los payasos aterradores estuvieron en tendencia, especialmente con el resurgimiento de la película It de Stephen King. Sin embargo, la moda de los payasos diabólicos ha caído en picada. Si deseas asustar a todos en tu fiesta, hay muchas otras ideas de horror que puedes explorar sin recurrir al payaso de siempre.

7. Los personajes de ‘Stranger Things’

A pesar de que Stranger Things ha sido una de las series más influyentes de los últimos tiempos, los disfraces de Eleven, los Demogorgons y el estilo ochentero de los personajes han sido tan comunes en fiestas de Halloween que han perdido su frescura. En 2024, es mejor dejar este look en el pasado.

¿Cómo elegir un disfraz más original?

La IA sugiere que lo mejor es optar por personajes de series, películas o videojuegos emergentes que estén ganando popularidad, pero aún no han sido explotados en exceso. También puedes personalizar disfraces tradicionales, añadiendo un toque moderno o creativo que lo haga destacar. Halloween es la ocasión perfecta para experimentar con la originalidad y evitar caer en las mismas elecciones de todos los años.