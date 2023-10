¿Por qué Céline Dion se ha convertido en un ícono de la moda? Estos looks lo demuestran

Si hay algo que caracteriza a Céline Dion, además de su prodigiosa voz, es su buen gusto por la moda así como los atrevidos diseños que le hemos visto lucir a lo largo de los años, tanto en las calles y conciertos, como en los desfiles de alta costura, y aquí te contamos cuáles han sido algunos de sus mejores looks que la colocan como un ícono de la moda.



Vestido blanco con hombreras gigantes

Céline Dion uso este vestido blanco con hombreras muy abultadas durante los Billboard de 2017 Especial

Durante los Premios Billboard en su edición de 2017, la artista lució un glamuroso vestido con un blanco impoluto y de hombreras gigantes (pero en serio gigantes). El diseño, firmado por Stéphane Rolland, fue considerado como el mejor de la noche, demostrando así su originalidad y estilo.



El vestido de diva con mangas descomunales

Céline Dion sorprendió con este vestido corto con mangas descomunales Especial

Este look con vestido corto y con descomunales mangas de murciélago es, probablemente, el mejor que le hemos visto a Céline Dion, y lo lució en 2019 para el Haute Couture dentro de la Semana de la Moda de París. Este diseño, confeccionado con raso beige y con escote drapeado en V, es de Alexandre Vauthier.



Falda floreada con suéter blanco

Céline Dion cautivó con esta falda floreada que lució por las calles de Nueva York en 2020 Especial

Pero sus looks no se limitan a los vestidos largos y las mangas de gran volumen, ya que también sabe vestir muy bien las faldas. Como este outfit que le vimos lucir en Nueva York en 2020, en donde Céline vistió una gran falda rosa floreada de vuelo con cola, y la combinó con un suéter blanco de cuello tortuga con estampado de flores en azul, y botas blancas. Un look que bien se puede adecuar al street style.

Look de vestido con plumas

La artista lució un vestido con plumas durante la Paris Fashion Week de 2019 Especial

También, otra característica que predominan en los looks de la canadiense son las plumas, con las que ha cautivado en más de una ocasión. Por ejemplo, la artista eligió un vestido corto de plumas y cuello cisne en color blanco de Valentino, para el desfile de la misma firma durante la Semana de la Alta Costura de París.



Vestido corto con botas

Céline Dion en la Paris Fashion Week en 2017 Especial

Otro look que nos ha fascinado, y con el que ha demostrado su seguridad y estilo, es este diseño floreado que vistió en la Alta Costura de 2017, dentro de la tradicional Paris Fashion Week. Ahí, la intérprete de My Heart Will Go On nos presumió un vestido corto de Giambattista Valli y botas cafés hasta la rodilla, junto con un bolso de mano en blanco.