Por qué la moda internacional se inspira en México y cómo apoyar a los artesanos

La riqueza en bordados, colores, tramas y patrones de los indígenas de Oaxaca y Chiapas, principalmente, ha llamado la atención de diseñadores nacionales e internacionales. La moda del mundo se inspira en México, pero ¿qué tanto hay de inspiración y cuánto de copia? Y lo más importante, ¿cómo apoyar a nuestros artesanos?

En los últimos años, hemos visto cómo la vestimenta tradicional mexicana ha cobrado protagonismo en las pasarelas internacionales. En algunas ocasiones, las firmas dan crédito a los pueblos originarios de donde toman sus referencias, pero en muchas otras, no se toman “la molestia”.

Gracias a los reclamos por apropiación cultural a los pueblos indígenas de parte del gobierno de México, la tradición textil e indumentaria tradicional, deja de verse como colores y formas, y adquiere un significado cultural ligado a nuestras raíces. “Esto va más allá de ‘imaginé tres rombos azules y dos líneas rojas’, pues la gran mayoría son símbolos. Lo que nosotros vemos como un diseño, tiene una representatividad de la cosmovisión de las comunidades”, en palabras de Susana Harp Iturribarría, psicóloga, política y cantante mexicana de música tradicional.

En mayo, Dior presentó su colección Ready-To-Wear Cruise 2024 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, su propuesta retoma bordados y tejidos de comunidades mexicanas. Cortesía

Cómo se “inspira” la moda internacional

Para Gustavo Prado –autor del primer libro que recopila la historia de la moda mexicana, Mextilo– que entender que los códigos de la moda son diferentes a los de cualquier otra industria. “Hay una platica de TED talks que se llama Lessons from Fashion’s Free Culture, de Johanna Blakley, ahí cuenta como Miuccia Prada se metió un día a una tienda donde vendían ropa de lujo usada y le dijo a la amiga con la que iba: ‘ésta abrigo de Balenciaga me encanta y lo voy a tomar’, llegando a su taller lo abrió, lo destripó y lo copió”, comparte Prado, director de Trendo Mx (iniciativa mexicana de tendencias y futuro).

Esta anécdota, le sirve al experto para ejemplificar que en la industria del vestido hay marcas registradas (nombres y logos), pero en la moda hay una nula protección intelectual o derechos de autor. La resolución se tomó pensando en que las prendas (sea una blusa o vestido) son demasiado utilitarias para tener que pagar regalías por su uso.

Prado –quien está familiarizado con el proceso de creación de la industria del vestido– afirma: “La moda de todo el planeta toma referencias de la historia del mundo y de la moda misma, la pintura, la iconografía y hasta la calle, y las transforma. El diseñador las toma, las ‘remixea’ y a partir de eso, da un resultado nuevo”.

En la nueva campaña de la colección Ready-To-Wear Cruise 2024, las referencias a México se han realizado desde el respeto. Cortesía

Importancia y valor de la tradición textil mexicana

La tradición textil mexicana es una herencia cultural invaluable. Los textiles y bordados mexicanos se han transmitido de generación en generación a través de las comunidades indígenas. Son una muestra del ingenio y la creatividad del pueblo mexicano. Los textiles mexicanos están hechos con una variedad de materiales, incluyendo algodón, lana y seda. Los diseños son a menudo coloridos y llenos de detalles.

Para Susana Harp –cuya trayectoria como cantante también la vincula a quehaceres artísticos– es importante tomar medidas: “En la música, a partir de 8 compases es plagio; pero en el caso de los textiles todo lo que ha ocurrido no es que se parezca, es que es idéntico, es evidente, no hay que ser doctor en antropología para entender que la blusa de ‘Tlahui’ e Isabel Marant (por ejemplo) son iguales. Una flor o un pajarito no son de nadie, pero lo que hemos visto no es ni un pajarito ni una flor, ¡es la iconografía completa!”.

La indignación de Harp surgió al ver cómo la diseñadora francesa Isabel Marant hacía una réplica exacta de una túnica mixe, y comercializaba con ella. Gracias al escándalo que ocurrió en esa ocasión ( y algunos otros más), ahora las firmas de moda nacionales no sólo se inspiran en el arte textil mexicano, han trabajado con los artesanos y han buscado estrechar nexos. Como recientemente lo hemos visto con Dior y Carolina Herrera.

¿Quién tiene los derechos sobre el legado cultural indígena? Hace algunos unos años, Harp llevó al Senado este debate. Al respecto, Prado considera: “¿De quién es Ralph Lauren? ¡De Ralph Lauren! ¿De quién es la iconografía nacional? De todos y de nadie, por eso se llama patrimonio cultural intangible. Tú no puedes registrar, por ejemplo, la Guelaguetza porque es un montón de cosas. Por eso, aunque patrimonio cultural intangible existe, no puedes registrarlo”.

En su tercera edición, Original contará con la representación de 349 comunidades de todo el país. Original

La importancia de apoyar a los artesanos mexicanos

Los artesanos mexicanos son una parte importante de la cultura mexicana. Sin embargo, a menudo enfrentan muchos desafíos al vender y promocionar sus productos. Es importante que reconozcamos la importancia de estas comunidades y apoyemos su trabajo.

Una forma de apoyar a los artesanos mexicanos es comprar sus productos. Cuando compramos productos artesanales, estamos apoyando a las comunidades indígenas y contribuyendo a preservar la cultura mexicana. Claro, ¡y pagar el precio justo por su esfuerzo!

En su tercera edición, Original se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre de 2023, en los Pinos. El evento reunirá artesanos de las 32 entidades del país. Se trata de una oportunidad única, donde podrás encontrar piezas textiles, de orfebrería, cerámica y mucho más.

Original “un movimiento que surge como una respuesta de frente, contundente ante los plagios que algunas marcas nacionales e internacionales han hecho de las creaciones de los pueblos de México”, expresa la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero.

Original es una excelente oportunidad para apreciar y adquirir textiles mexicanos únicos e impresionantes. Además, es una oportunidad para sensibilizarnos sobre la importancia de preservar la cultura y las tradiciones mexicanas. Además de los espacios de expo-venta, se llevarán a cabo capacitaciones y encuentros entre comunidades artesanales de todo el país.

Que la moda internacional encuentre inspiración en México no es sorpresa, la riqueza de nuestro patrimonio, además de trascender fronteras, debe ser motivo de orgullo. De ahí la importancia de apoyar y valorar la labor de nuestros artesanos.