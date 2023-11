¿Prohibición, protocolo o gusto? Conoce la razón por la que la Infanta Sofía no usa tacones

Si has visto los looks de la infanta Sofía, te darás cuenta que ella no suele usar tacones, sobre todo durante sus últimas apariciones en actos oficiales, en los que se le ha visto junto a su hermana, la princesa Leonor y los reyes de España, siempre luciendo balerinas o zapatos planos.

¿Pero por qué se debe que el estilismo de la joven royal no incluya tacones? Hoy analizaremos si este hecho se debe a una cuestión de protocolo real, a una prohibición, o si es por mero gusto y comodidad. Así que si quieres saber la verdadera razón de ello, sigue leyendo.

¿Por qué la infanta Sofía no usa tacones?

Como ya lo adelantábamos al inicio, en las últimas semanas en los que la hija menor de los reyes estuvo en varios actos oficiales, como los Premios Princesa de Asturias o en la jura de la Constitución de su hermana. En ambos eventos eligió zapatos planos y no le vimos usar tacones bajos, aunque no es la primera vez que no luce calzado con tacón.

Si bien muchos pudiéramos pensar que el protocolo no permite que destaque más que su hermana Leonor (pues ella es un poco más baja de estatura que ella), una fuente cercana al Palacio Real aclara que esto en realidad se trata de comodidad.

La infanta Sofía ha optado por usar balerinas planas en sus últimas apariciones Getty Images

“Es una cuestión puramente de comodidad. (Sofía) Tiene 16 años y además mide 1,78 metros, en realidad ella no necesita tacón para realzar un estilismo. Lo defiende de forma elegante y sofisticada con un zapato plano”, de acuerdo con una fuente que conoce bien el Palacio de la Zarzuela, según recoge El Debate.

Además, esta teoría puede estar sustentada en otras apariciones pasadas de la infanta y en las que sí ha llegado a usar tacones. Una prueba de ello es en la audiencia con los ganadores de los Premios Princesa de Asturias del año pasado, en donde la más pequeña de la Familia Real usó un vestido blanco con rayas negras y zapatillas azul marino de tacón bajo, de apenas unos tres centrímetros de altura.

En otras ocasiones, la infanta Sofía sí ha lucido zapatillas de tacón bajo Getty Images

Con esto nos queda claro que la decisión de no incluir este tipo de calzado a sus outfits no es porque se lo prohiban o por protocolo. Además, al ser muy alta para su edad, Sofía de Borbón no necesita de zapatillas, plataforma o tacones altos para destacar del resto y eso lo sabe muy bien.