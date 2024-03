Quién es Alessandro Michele, el nuevo director creativo de la firma de moda Valentino

En la moda todo es cuestión de ciclos y ahora estamos presenciando una nueva era: la de Alessandro Michele al frente de una de las casas de moda italianas de más renombre: Valentino. Pero el nuevo director creativo no es ningún novato, se trata de uno de los nombres más reconocidos en la industria.

Las primeras declaraciones de Michele no se han hecho esperar, en un comunicado oficial comentó: “Es un honor increíble. Siento una inmensa alegría y una gran responsabilidad al unirme a una casa de costura que tiene la palabra ‘belleza’ grabada en el imaginario colectivo”.

Pero, antes de repasar la trayectoria de Alessandro, sabes cuál es la historia de la firma de moda Valentino.

Los origenes de la leyenda: Valentino

Como casa de moda, Valentino fue fundada en 1960. Detrás de la ahora legendaria firma están Valentino Garavani y su socio, Giancarlo Giammetti. “Desde pequeño me encantaba ver cómo quedaba un vestido, admiraba un rostro estupendo, un cuerpo encantador. Disfruto de la belleza en una mujer, en un hombre, en un cuadro. Las cosas bellas son importantes y hacen que la vida sea importante. Desde pequeño me he animado a apreciar la belleza”, comentó Garavani para The Talks.

Marie-Chantal Miller y Valentino en la Gala del 2001. Getty Images

Valentino destacó como un protagonista de la moda internacional, ofreciendo líneas de Haute Couture y Prêt-à-Porter. Con los años, su oferta de moda se amplió a zapatos, bolsos, gafas, perfumes, lencería y más. Con las que conquistó a Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy, Sharon Stone y Marie-Chantal Miller, quien usó una de sus creaciones para su boda con el príncipe Pablo de Grecia. De Valentino también fue uno de los cuatro vestidos con el que se casó Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex (diseñado por Pierpaolo Piccioli).

A lo largo de los años, Valentino ha mantenido una evolución creativa impactante, combinando tradición e innovación para destacarse en la industria de la moda de lujo. Siendo pionero en registrar elementos icónicos, como el famoso color “Valentino Red”, que se ha convertido en un sello distintivo de la marca.

¿Quién es Alessandro Michele?

Italiano de nacimiento, Alessandro Michele nació en Roma, en 1972. Según Business of Fashion “creció con una apreciación instintiva de los estímulos visuales gracias al amor de su madre por el cine y al interés de su padre por la escultura”.

Se hizo internacionalmente reconocido por su labor como director creativo de Gucci, donde trabajó desde 2015 hasta 2022. Michele es conocido por sus diseños maximalistas y por haber revivido la popularidad de Gucci con una estética Geek-Chic. Además, ha recibido varios premios y reconocimientos en la industria de la moda, como el premio al Diseñador Internacional del Año en los British Council Fashion Awards.

El aire desenfadado de Alessandro Michele renovará el archivo de Valentino. Archivo

¿Cuándo será el debut de Alessandro para Valentino? Como nuevo director creativo de Valentino, Alessandro Michele asumirá su cargo para la casa de alta costura de Roma el próximo martes 2 de abril, por lo que la primera colección de Alessandro para Valentino corresponderá a la colección Primavera–Verano 2025 y se presentará en la edición de septiembre de la Semana de la Moda de París.