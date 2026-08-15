Sandalias thong: cómo llevar el calzado minimalista que vuelve a ser tendencia en 2026

Durante años, las sandalias de dedo estuvieron asociadas con looks exclusivamente informales, pero en 2026 su historia cambia. El calzado minimalista vuelve a ocupar un lugar importante en los estilismos de Primavera-Verano, desde versiones completamente planas hasta diseños con tacón, plataforma y acabados más sofisticados. Firmas como Bottega Veneta, Max Mara, Khaite, Chloé y Mugler han reinterpretado esta silueta en sus colecciones, confirmando su regreso a las tendencias.

La clave está en que las nuevas sandalias thong ya no tienen necesariamente la apariencia de unas simples chanclas. Las versiones de piel, con tiras delicadas, tacones bajos o detalles especiales consiguen que una silueta aparentemente básica pueda formar parte de un look mucho más elegante.

¿Qué son las sandalias thong?

Las sandalias thong son aquellas que sujetan el pie mediante una tira que pasa entre el dedo gordo y el segundo dedo. Su diseño puede ser completamente plano, incorporar plataforma o sumar diferentes alturas de tacón.

Aunque su origen se relaciona con el calzado informal y de playa, la moda de los años 90 convirtió este modelo en un elemento de estilismo. En 2026, el regreso de la estética minimalista vuelve a colocarlas en el centro de las tendencias, especialmente en propuestas que buscan una apariencia sencilla y sofisticada.

Sandalias thong con vestidos fluidos

Una de las formas más sencillas de actualizar este calzado es llevarlo con un vestido de silueta relajada. Los diseños largos, midi o ligeramente ceñidos permiten que las sandalias funcionen como un complemento discreto que no compite con la prenda principal.

Para conseguir una estética más elegante, conviene apostar por modelos de piel en negro, café, blanco o tonos neutros. Si el vestido tiene una silueta minimalista, unas sandalias thong de tacón pueden transformar por completo el resultado.

Sandalias thong con jeans para un look minimalista

Las sandalias thong también funcionan con jeans rectos, wide leg o de silueta relajada. La combinación recupera el espíritu de los años 90, pero puede sentirse completamente actual si se acompaña de una camisa blanca, una camiseta sencilla o un blazer estructurado.

El secreto está en evitar que todo el conjunto tenga una apariencia demasiado informal. Un bolso estructurado, joyería discreta o unas gafas de sol pueden elevar la combinación y hacer que el calzado se vea mucho más sofisticado.

Las sandalias thong también funcionan con jeans de pierna ancha y prendas deportivas, como demuestra este look casual. El bolso estructurado y las gafas de sol aportan un contraste sofisticado a una combinación sencilla y relajada. Getty Images

Sandalias thong con faldas midi para un look elegante

La falda midi es otra de las prendas que mejor acompaña a las sandalias thong. La combinación deja visible parte del pie y crea una línea visual ligera, especialmente cuando se utilizan modelos de tiras delgadas.

Para una propuesta más pulida, las faldas satinadas, de algodón o con movimiento funcionan especialmente bien. Una sandalia thong negra o en tono café puede convertirse en el punto final de un estilismo sencillo sin restarle protagonismo a la falda.

Las sandalias thong pueden transformar incluso un look de inspiración minimalista. Aquí se combinan con una falda midi satinada y un top negro de líneas limpias, creando un estilismo sencillo pero sofisticado para llevar durante el verano. Getty Images

Sandalias thong, la versión con tacón cambia por completo el resultado

Las sandalias thong de tacón son una de las interpretaciones más sofisticadas de la tendencia. Durante las colecciones Primavera-Verano 2026, diferentes firmas las llevaron hacia terrenos más elegantes, con tacones altos, kitten heels, acabados de piel y colores neutros.

Esta versión resulta especialmente interesante para quienes todavía consideran que las sandalias de dedo son demasiado casuales. Con un pantalón sastre, un vestido sencillo o una falda larga, el resultado puede ser mucho más refinado.

Así se llevan las sandalias thong en la semana de la moda de Copenhague. Getty Images

Sandalias thong con bermudas, el regreso más noventero

Las bermudas también forman parte de la recuperación de la estética minimalista de los años 90. La combinación con sandalias thong consigue un look relajado que puede elevarse con una camisa de botones, un blazer ligero o accesorios estructurados.

Eva Longoria fue una de las celebridades que recuperó esta combinación en 2026, llevando sandalias thong negras con bermudas y una bolsa a juego. La propuesta confirma que el regreso de esta silueta no depende únicamente de la nostalgia, sino de su capacidad para adaptarse a diferentes códigos de vestimenta.

¿Planas o con tacón? Así se llevan las sandalias thong en 2026

Las dos versiones tienen espacio dentro de las tendencias. Las planas funcionan mejor para looks cotidianos, vestidos relajados, jeans y prendas de inspiración vacacional. Las de tacón, por su parte, permiten llevar la misma silueta a escenarios más sofisticados.

También aparecen alternativas con plataformas, acabados metalizados, estampados y detalles que alejan al modelo de su tradicional apariencia de chancla. Esta variedad es precisamente lo que hace que las sandalias thong hayan conseguido regresar a la conversación de moda en 2026.

El truco para llevarlas con elegancia

La nueva versión de las sandalias thong funciona mejor cuando el resto del look mantiene cierta intención. En lugar de combinarlas únicamente con prendas deportivas o demasiado informales, pueden llevarse con piezas de sastrería, vestidos femeninos, faldas midi o pantalones de líneas limpias.

La tendencia no consiste en hacer que unas sandalias de dedo parezcan un zapato formal, sino en aprovechar su sencillez para equilibrar prendas más sofisticadas. Ese contraste es justamente lo que explica su regreso en 2026, después de varias temporadas dominadas por zapatos llamativos, el minimalismo vuelve a tener algo que decir.