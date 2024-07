Sarah Michelle Gellar tiene el vestido que amarás esta temporada: dónde conseguirlo

Hace unos cuantos días, la actriz estadounidense, Sarah Michelle Gellar lució un vestido romántico de encaje guipur en color blanco con un pequeño moño negro, muy al estilo coquette, con el cual encantó a su paso durante el estreno de la película “The Girl In The Pool”, y aquí te vamos a contar dónde puedes conseguirlo.

Se trata de un diseño de Miss Rosier, una marca emergente de moda que se dedica a redefinir el estilo contemporáneo con una mezcla de diseños clásicos franceses y sensibilidades modernas.

El look coquette lo complementó con un mini bolso negro y zapatillas de tacón de aguja del mismo color.

Así que si tú también amaste este vestido de Sarah Michelle Gellar, debes saber que lo puedes conseguir a través del portal de la marca, en donde lo ofertan por $184 dólares.

Sarah Michelle Gellar lució un look muy romántico Getty Images

Sarah Michelle Gellar a menudo elige atuendos que combinan cortes clásicos con toques modernos. Prefiere vestidos que acentúan su figura, utilizando colores sólidos y elegantes. En la alfombra roja, a menudo opta por vestidos largos y sofisticados que destacan su elegancia innata

¿Qué fue de la vida de Sarah Michelle Gellar?

Sarah Michelle Gellar es una actriz estadounidense conocida principalmente por su papel como Buffy Summers en la serie de televisión “Buffy, la cazavampiros” (1997).

Está casada con el actor Freddie Prinze Jr. desde 2002. La pareja se conoció durante el rodaje de “I Know What You Did Last Summer”.

Tienen dos hijos, Charlotte Grace (nacida en 2009) y Rocky James (nacido en 2012). La familia lleva una vida bastante privada y se mantiene alejada del ojo público tanto como es posible.

Sarah Michelle Gellar ha estado involucrada en varias causas benéficas a lo largo de los años, incluyendo la lucha contra el hambre infantil y el apoyo a las víctimas de violencia doméstica.

Sarah Michelle Gellar sigue siendo una figura respetada en Hollywood. Aunque no ha estado en el centro de atención tanto como en los años 90 y principios de los 2000, su trabajo y su influencia continúan siendo reconocidos y apreciados.

Actualmente, y tras años de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple, de acuerdo con el diario El Comercio, si la llaman para un papel, la actriz solicita no participar en escenas que requieran movimientos bruscos, de lo contrario no acepta el trabajo.