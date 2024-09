Selena Gomez demuestra que el look total black sigue siendo el más elegante: así puedes recrear su outfit

Selena Gomez, una de las celebridades más influyentes en el mundo de la moda, ha demostrado una vez más que el look total black nunca pasa de moda y sigue siendo la elección más elegante para cualquier ocasión. Recientemente, fue vista luciendo un impecable conjunto negro que no solo resaltaba su sofisticación, sino que también mostró cómo el negro puede ser versátil y atemporal. Si quieres recrear su estilo y verte tan chic como ella, aquí te explicamos cómo lograrlo.

Selena Gomez optó por un atuendo monocromático en negro que incluía un vestido sobrio, medias y zapatos cerrados. El conjunto era una combinación perfecta de minimalismo y elegancia, ideal para una salida nocturna o un evento formal. Completó su look con accesorios discretos y tacones puntiagudos que añadían un toque de feminidad y estilización.

Su maquillaje también fue clave, manteniéndolo natural pero con un toque de glamour en los labios, con tonos nude que equilibraban la intensidad del negro.

Recrear este look de Selena Gomez en casa es más fácil de lo que piensas, y siempre será un acierto para cualquier ocasión GETTY IMAGES

Cómo recrear su look total black

El primer paso para recrear el look de Selena es invertir en prendas básicas que sean elegantes y versátiles. Un blazer negro bien estructurado es esencial. Asegúrate de que tenga un corte que resalte tu figura y añada un aire de sofisticación. Combínalo con pantalones negros rectos o ajustados, dependiendo de tu preferencia. Opta por tejidos de calidad que no se arruguen fácilmente para mantener el look pulido durante todo el día.

En lugar de complicar el atuendo con una blusa llamativa, sigue el ejemplo de Selena y elige un top liso, de preferencia en materiales como seda o satén, que añadan un poco de brillo y contraste con las prendas de corte más formal. Un top negro sin mangas o de cuello alto es una opción perfecta para mantener la sobriedad y el minimalismo del outfit.

El truco para que un look total black luzca refinado está en los detalles. Selena optó por accesorios dorados, lo que le dio un toque cálido y sofisticado. Unos pendientes dorados pequeños, un reloj minimalista o un anillo delicado pueden ser suficientes para elevar el outfit sin restarle protagonismo a la ropa. Evita sobrecargar con demasiados accesorios, ya que el enfoque debe mantenerse en la simplicidad elegante del negro.

Para completar el look, Selena eligió unos tacones negros de punta afilada, un clásico que estiliza la figura y añade un aire de feminidad. Si no eres fan de los tacones, también puedes optar por zapatos planos elegantes o botas negras de tacón bajo. Lo importante es mantener el estilo monocromático y sobrio.

Un aspecto clave del look de Selena es el equilibrio entre su atuendo y su maquillaje. Para acompañar un conjunto en negro, un maquillaje suave con tonos nude y un toque de brillo en los labios es perfecto. Mantén el peinado sencillo; el cabello suelto con ondas suaves o recogido en un moño bajo puede complementar muy bien el outfit sin hacerlo ver demasiado elaborado.

¿Por qué el look total black nunca pasa de moda?

El color negro es un símbolo de elegancia y poder en la moda. Una de las razones por las que el look total black siempre es una apuesta segura es su versatilidad. Este color no solo estiliza la figura, sino que también puede adaptarse a cualquier ocasión. Ya sea para un evento formal, una reunión de trabajo o una salida casual, un buen conjunto negro siempre transmite sofisticación y confianza.

Además, el negro es un lienzo en blanco que permite jugar con diferentes texturas y accesorios, sin perder ese aire refinado. Si quieres verte igual de elegante y sofisticada, invierte en prendas negras de calidad, mantenlo simple con accesorios discretos y complementa con un maquillaje y peinado natural.