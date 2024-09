Collar de diamantes y cartera con flecos: Victoria Federica acaparó todas las miradas con un look súper trendy

El estilo de Victoria Federica ha vuelto a sorprender una vez más durante un reciente evento no solo por su elección de vestuario sino también por los accesorios brillosos que eligió para elevar su look: un collar de diamantes y una cartera de flecos que ha fascinado a todos.

Fue durante el al desfile por el 50 aniversario de Pedro del Hierro, que tuvo lugar en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en donde la hija de la infanta Elena, así como otras personalidades, derrocharon elegancia con sus atuendos. Sin embargo, fue la joven royal una de las que se robó la noche gracias a su bolso plateado. Aquí te contamos los detalles de su look.

El outfit de Victoria Federica

Así pues, la sobrina de Felipe VI sorprendió con un look sobrio completamene negro conformado por un blazer con solapa smoking satinada y pantalón de vestir wide leg, así como unos mocasines del mismo color. En tanto que para rematar este atuendo eligió unas joyas de Rabat, siendo el collar de diamantes uno de los accesorios más sofisticados.

Victoria Federica soprendió con este bolso plateado con flecos Getty Images

No obstante, uno de los elementos que más ha llamado la atención de su outfit fue el bolso de cuentas plateadas con flecos que llevó durante el desfile. Un estilo de carteras de lo más trendy durante la primavera y el verano de este año y que Victoria Federica ha sabido reinventar para lucirlo a la moda en la temporada otoñal.

Mientras que su beauty look también es digno de resaltar ya que logra aportarlo un toque sofisticado y elegante gracias a sus sombras oscuras y su recogido de coleta que le dan un aspecto de lo más pulcro.

Por otro lado, esto prueba que la prima de la princesa Leonor es una gran conocedora y sabe muy bien cómo adecuar las tendencias a su propio estilo. Además que deja en claro que así como un día puede lucir un atrevido vestido, también puede transformarse a un outfit mucho más formal según lo requiera la ocasión.

Victoria Federica remató su look con un fino collar de diamantes Getty Images

No obstante, esta no es la primera vez que el atuendo de la hija de Jaime de Marichalar se convierte en noticia ya que esta misma semana hizo su primera aparición en televisión con un look que también causó furor en sus admiradores.

Vic acudió a “El Hormiguero” luciendo un atuendo compuesto principalmente por dos piezas: unos pantalones vaqueros anchos de color blanco y un jersey de canalé en burdeos de color vino, el tono que pretende reinar en todos los escaparates este otoño 2024.