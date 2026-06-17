Taylor Swift nos enseña a llevar los mom jeans este verano

Durante años, los jeans ajustados dominaron la moda, pero los mom jeans lograron abrirse camino gracias a su comodidad y silueta favorecedora. Con cintura alta y una pierna ligeramente relajada, este diseño ayuda a estilizar la figura sin sacrificar confort.

Taylor eligió precisamente este corte para su salida en Nueva York, reafirmando que sigue siendo uno de los favoritos entre celebridades e influencers. Su look equilibró perfectamente la estética relajada con el toque sofisticado que caracteriza a la artista.

Cómo combinar los mom jeans según Taylor Swift

Lo interesante del estilismo de Taylor es que demuestra lo fácil que resulta elevar unos jeans básicos. La cantante optó por una combinación clásica y atemporal, dejando que la sencillez fuera la verdadera protagonista.

Los mom jeans funcionan especialmente bien con camisetas ajustadas, blusas ligeras o prendas estructuradas que permitan definir la cintura. Esta combinación crea una silueta equilibrada y favorecedora que se adapta a diferentes tipos de cuerpo.

Además, son una excelente alternativa para quienes buscan looks frescos durante los meses más cálidos sin renunciar al estilo.

Por qué los mom jeans son el básico imprescindible del verano

La popularidad de los mom jeans no es casualidad. Su diseño versátil permite crear desde conjuntos casuales para el día hasta opciones más sofisticadas para una cena o una salida nocturna.

Otra de sus ventajas es que combinan prácticamente con cualquier calzado: zapatillas deportivas, sandalias minimalistas, mocasines o incluso tacones. Esto los convierte en una de las prendas más funcionales del armario.

El estilo effortless que define a Taylor Swift

Si algo dejó claro esta reciente aparición de Taylor Swift, es que el verdadero estilo no siempre está ligado a las tendencias más extravagantes. A veces, una combinación de básicos bien elegidos puede resultar mucho más efectiva.

