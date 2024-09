El traje de invitada ideal para bodas y eventos especiales, para mujeres de más de 40, lo lleva Tamara Falcó

Tamara Falcó es un referente de la moda española, en cada aparición nos demuestra su buen gusto con sus elecciones de vestuario y, de paso, nos actualiza en tendencias de temporada.Su más reciente look es el conjunto perfecto para mujeres a partir de los 40 que buscan sentirse elegantes y seguras de sí mismas en una ocasión especial.

Falcó acaba de hacer su debut en el programa de concursos Got Talent España y su aparición no defraudó, todo lo contrario, marcó tendencia. Sin embargo, su presencia no se celebró del todo. Los asiduos al proyecto tenían expectativas y dudas sobre marquesa de Griñón.

Algunos consideran que el papel de Tamara en el jurado forma parte de una jugada estratégica, para darle un aire fresco y renovado al grupo. Otros no apreciaron sus comentarios, pues no vieron un aporte significativo en sus intervenciones y hasta consideraron irritante su tono de voz.

Previamente, en su cuenta de Instagram, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó comentó: “¡Estoy nerviosa y emocionada a partes iguales, pero sé que con vuestro apoyo todo será más fácil! ¡Me haría una ilusión tremenda que estuviésemos juntas en este momento tan especial! ¡Y ojalá coincidamos en los votos! ¡Nos vemos prontísimo! ¡Mil gracias por estar ahí siempre!”.

El traje ideal para mujeres de más de 40

Mientras Tamara se logra integrar al proyecto, sin perder su naturalidad lo único que nos queda claro es que sus elecciones de moda nos darán lecciones de estilo. ¿Su última propuesta de moda? Traje sastre de vestir con chaleco, ¡pero sin camisa!

La marquesa completó su look con joyería dorada, un minibolso y calzado de plataforma. Getty Images

¿Te atreves a romper las reglas? El traje sastre con chaleco sin camisa es una propuesta audaz y sofisticada que te permitirá destacar en cualquier ocasión.

Para lograr un atuendo equilibrado es fundamental elegir un chaleco que complemente el color y la textura de tu traje. Los tonos tierra y los tejidos naturales son perfectos para la temporada otoñal. Toma nota, el tweed es perfecto para un look más clásico y el lino aporta un estilo más relajado.

La elección de los accesorios adecuados puede marcar la diferencia. Un pañuelo de bolsillo, una pajarita o una cadena pueden transformar un traje sencillo en un conjunto sofisticado y memorable. Para un evento informal, considera unos zuecos o unas sandalias de tacón bajo. Recuerda que los accesorios deben estar en armonía con el estilo general de tu outfit. Por ejemplo, Falcó optó por una cadena dorada con un dije en forma de medalla: chic y atemporal.

Aprovechamos la aparición de Tamara Falcó en Got Talent España para descubrir un gran look, que lo mismo puede funcionar para ir a la oficina que para un evento especial: sea un bautizo o una boda civil. Sólo pon atención en los accesorios que usas, con ellos puedes lucir más casual o ultra sofisticada.