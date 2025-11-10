25 años sin la reina Ingrid: Así fue la vida y legado de la madre de la reina Margarita de Dinamarca

La figura de Ingrid Victoria Sofía Luisa Margarita sigue siendo una de las más queridas de la monarquía danesa. Nacida en Estocolmo el 28 de marzo de 1910 y fallecida el 7 de noviembre del 2000 en el Palacio de Fredensborg, su vida abarcó una transformación histórica: de princesa sueca a reina consorte de Dinamarca y, finalmente, a matriarca que supo unir tradición, modernidad y sensibilidad social.

Al cumplirse 25 años de su partida, repasamos su vida y el legado que dejó en la casa de Glücksburg.

De princesa sueca a reina consorte de Dinamarca

La reina Ingrid nació en la casa de Bernadotte de Suecia, hija del futuro rey Gustaf VI Adolf y de la princesa Margarita de Connaught. En 1935 contrajo matrimonio con el príncipe heredero Federico de Dinamarca, que con su ascenso al trono en 1947 se convirtió en la reina consorte.

Durante su reinado de 1947 a 1972, impulsó una modernización del protocolo de la corte danesa, relajando ciertas costumbres y dotando a la institución de una cercanía mayor con el pueblo.

La valentía que la caracterizó en tiempos de guerra

Durante la ocupación alemana de Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial, Ingrid se destacó por su presencia visible en la vida pública, su solidaridad con los daneses y su actitud, en muchos casos, de sutil resistencia. Tras quedar viuda en 1972, asumió roles como regente y centró su labor en las causas humanitarias. Fue patrona de múltiples organizaciones y fundó varias entidades culturales y sociales, convirtiéndose en un símbolo de servicio y responsabilidad real.

Un legado vivo: la influencia de la monarquía y la familia

Fue madre de tres hijas: la reina Margarita II de Dinamarca, la princesa Benedicta y la reina Ana María de Grecia. Su estilo personal, su papel de madre de la soberana y su estatura moral ayudaron a consolidar la imagen de la monarquía danesa en el siglo XX.

Su sensibilidad, gusto estético y voluntad de servicio siguen presentes en los protocolos, los valores y la identidad de la familia real danesa.

A 25 años de su partida, la reina Ingrid sigue siendo recordada no solo como “la madre de la reina Margarita”, sino como una figura clave que renovó la monarquía danesa con elegancia, compromiso y humanidad. Su legado va más allá de los títulos: se refleja en la forma en que la corona se relaciona hoy con el pueblo, en el valor de la discreción activa y el sentido del deber con el que asumió cada etapa de su vida.