3 mensajes ocultos detrás de los looks que Meghan Markle lució en su viaje a Nigeria

Ya han pasado más de dos días desde que concluyó el viaje a Nigeria de los duques de Sussex y los nombres del exiliado matrimonio no han dejado de ser tendencia debido a diversas razones, una de las más contundentes: las lecciones de moda dadas por Meghan Markle, quien por medio sus outfits expresó más que su amor por el estilo.

De hecho, los más observadores han señalado que cada uno de los mensajes ocultos lanzados por la duquesa fueron específicamente dirigidos a la Familia Real británica, con quien aún se mantiene distanciada, por lo que a continuación te presentamos tres de los más contundentes.

Meghan Markle y su referencia a los Windsor durante su primer día en Nigeria

El nombre del primer vetido utilizado por Meghan Markle en Nigeria causó sensación Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F

La primera actividad realizada por la ex actriz en el país africano fue complementada por medio de un fresco estilismo, protagonizado por un vestido firmado por la diseñadora Heidi Merrick, el cual lleva por nombre “Windsor Gown”, un guiño directo al apellido que llevan los miembros de la Familia Real británica desde que el rey Jorge V lo institucionalizó en 1917.

Los peinados de Meghan Markle en Nigeria

Los peinados de Meghan Markle en Nigeria se mantuvieron adscritos a una estética casual Getty Images

Otra de las variables que más llamó la atención del estilo de Meghan Markle durante su último viaje internacional fueron sus elecciones de peinado, ya que estos se mantuvieron en adscritos a una estética poco pulida, un gesto que podría lanzar un claro mensaje de independencia, pues ahora, tras haber renunciado a sus deberes reales, ya no tiene más que acotarse a los preceptos del protocolo real.

El vestido rojo de la duquesa de Sussex

Meghan Markle volvió a vestirse con colores llamativos Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F

Otro gesto de rebeldía mostrado por Meghan Markle durante su visita en Nigeria fue reflejado por medio del maxivestido “Dire Ruffle Hem” en rojo firmado por Oríré, el cual fue lucido por la duquesa en una conferencia de mujeres empoderadas.

Si bien recordamos, la esposa del príncipe Harry tenía miedo a vestir prendas de colores mientras estuvo adscrita a la Familia Real, según lo relatado por ella misma en su documental autobiográfico producido por Netflix.

“Mientras viví en el Reino Unido, rara vez me vestía con colores (...) Fue algo premeditado. Según fui informada, en los eventos no puedes vestir del mismo color que la reina o de otros miembros de la familia real. ¿Qué color no llevarían jamás ninguna de ellas? Camel, beis, blanco roto. Por eso optaba por esos tonos apagados. Bueno, también porque pasaba inadvertida. No quería destacar”, reveló Meghan.

Así que, el hecho de que, durante su viaje a Nigeria, Meghan se haya atrevidos romper su era “beige”, cobra un importante significado sobre su nueva vida lejos de los Windsor.