3 puntos clave de la rutina para la piel que sigue Letizia Ortiz para mantenerse radiante

No existe movimiento de la reina Letizia que sus seguidores no observen con lupa. Desde sus sofisticados beauty looks hasta sus más osadas apuestas de estilo. Sin embargo, entre todos esos los factores uno de los más llama la atención acerca de la vida de la ex periodista es su rutina de autocuidado del día a día, la cual no solo implica un régimen estricto de alimentación y ejercicio, sino también un minucioso cuidado de la piel.

A sus 51 años de edad, la esposa del rey Felipe ha sabido adaptar a la perfección su elección de productos de belleza con su tipo de cutis, el cual, al igual que el del resto de mujeres de su edad, evoluciona constantemente conforme pasa el tiempo.

Por ello, consciente de los efectos del paso de la edad en el rostro, Doña Letizia ha adoptado en su rutina tres puntos clave para retrasar los signos del envejecimiento y mantenerse radiante en todo momento, los cuales a continuación te presentamos para que tú también luzcas tan fresca como una de las royals más populares de Europa.

Los 3 productos imprescindibles en la rutina de skincare de Letizia Ortiz

Suero antiedad

La piel radiante de Letizia Ortiz se debe a la mezcla de tres productos específicos en su rutina de diario (Getty Images)

De acuerdo con la edición española de Marie Claire, uno de los productos estrella dentro del neceser de la reina Letizia es el Super Anti-Aging Serum de la Dr. Barbara Sturm, el cual contiene la fórmula ideal para retrasar la aparición de arrugas, gracias a su fórmula compuesta a base de: ácido hialurónico de bajo y alto peso molecular, glutatión, un antioxidante y extractos especiales de escutelaria y verdolaga, los cuales ayudan a calmar la piel y a reducir los signos visibles de irritación.

Crema antiarrugas

A sus más de 50 años, la reina Letizia sigue mostrando un rostro casi sin imperfecciones Getty Images

Según pudo observarse en la última edición de BioCultura, otro de los puntos clave de la rutina de skincare de la madre de la princesa Leonor es el uso de la crema antiedad de la marca española Eleven Obi: Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, cuya fórmula se encuentra basada en la combinación de células madre de orquídea, las cuales ayudan a promover la síntesis de colágeno y elastina de la piel; vitaminas A, E y antioxidantes, que ayudan a redensificar y reducir las arrugas; ceramidas, que ayudan a mantener la humedad de la piel y a rellenarla; y extracto de bambú, utilizado por sus propiedades hidratantes, emolientes, y remineralizantes.

Crema “efecto botox”

El rostro sin arrugas de Letizia Ortiz se debe a la mezcla de una excelente alimentación y un buen cuidado de la piel (Getty Images)

Por último, cabe mencionar también entre los esenciales rejuvenecedores de Letizia Esta a la crema Biotulin Supreme Skin Gel, el cual, según la prensa española, es un producto cuya aplicación no puede faltar en el rostro de la reina.

Entre los ingredientes de su fórmula se encuentran el espilantol, un anestésico local, extraído de la planta Acmella Oleracea, que ayuda a “reducir la contracción muscular y a relajar los rasgos faciales” según los expertos; y extractos de Imperata Cylindrica, que ayudan a hidratar la piel.

Así que ya lo sabes, encuentra en línea los productos que hacen lucir radiante a la reina Letizia Ortiz y muestra al mundo también tu lado más brillante.