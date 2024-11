5 datos secretos del impactante vestido de novia que Kate Middleton

La boda real entre el príncipe William, entonces duque de Cambridge, y Kate Middleton se celebró en la abadía de Westminster el 29 de abril de 2011. Para la importante ocasión un millón de personas, británicas y extranjeras, se echaron a las calles de Londres para arropar a los futuros reyes del Reino Unido.

Sin duda, la unión resultó legendaria, no sólo por lo que representó el matrimonio entre una plebeya y el heredero, sino también por todos los pormenores del evento, entre los cuales se enlista el impactante vestido que llevó la novia para decir el “sí quiero” frente al altar. Para que conozcas más acerca de la enigmática prenda, a continuación te presentamos 5 datos secretos de ella.

Su diseño se mantuvo secreto hasta el último momento

Declaraciones oficiales revelaron que Kate deseaba combinar tradición y modernidad con la visión artística del trabajo de Alexander McQueen. El tabloide inglés News of the World informó de que para mantener el diseño en secreto hasta el último momento se dijo a las bordadoras de la Real Escuela de Bordado que el traje iba a ser usado en un drama de televisión y de que el coste no era inconveniente.

El vestido de Kate Middleton es uno de los más legendarios del mundo de la realeza LEWIS WHYLD (REUTERS)



El modelo del vestido de Kate Middleton estuvo inspirado en un estilo victoriano

El corpiño de satén marfil estuvo ligeramente acolchado en las caderas y estrechado en la cintura, inspirado completamente en un estilo victoriano, pero dotado completamente con el toque característico de Alexander McQueen.

Así mismo, el corpiño incorporó motivos florales cortados de encaje hecho a máquina los cuales fueron posteriormente aplicados a una red de tul de seda en la Real Escuela de Bordado. Por su parte, en la espalda se hallan 58 botones de gazar y organza los cuales se sujetaron por medio de bucles rouleau. La falda, con enaguas y una cola de 270 cm, incorporó encaje aplicado de manera similar.

El vestido nupcial de Kate Middleton inspiró a las nuevas generaciones de novias @RoyalFamily

El vestido cumplió con la tradición de “algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul”

Para cumplir parcialmente con el tradicional dicho que rige las bodas británicas, una cinta azul fue cosida en el interior del vestido y el diseño del corpiño incluyó encaje del estilo siglo XIX, lo cual fue considerado por el diseñador como “algo viejo”.

La nota de prensa de la Real Escuela de Bordado sostiene que la técnica empleada en el traje de Catherine “estuvo influenciada” por el encaje tradicional de Carrickmacross.

Los datos sobre el vestido de novia de Kate Middleton no dejan de sorprender @RoyalFamily

Un tipo específico de encaje fue bautizado en nombre de Kate gracias a su vestido de boda

El encaje del vestido nupcial de Kate Middleton no fue encargado específicamente para el vestido, aunque sí fue elegido a partir de patrones almacenados, el tejido posteriormente fue conocido como “encaje de Kate”, conformándose este con motivos florales.

Karl Lagerfeld fue uno de los expertos que opinó sobre el vestido

El famoso diseñador alemán Karl Lagerfeld escribió sobre el vestido de Kate: “El traje es clásico y va muy bien con la decoración de Westminster. Casi me recuerda a la boda de Isabel II, las bodas reales en los 50. La proporción de la cola es buena, el encaje es muy bonito, me gusta mucho el velo”.