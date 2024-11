La infalible técnica de Letizia Ortiz para pasar desapercibida cuando hace sus compras del hogar

Debido a la imagen que siempre proyecta en público, la gente creería que la vida de Letizia Ortiz está llena de glamour en todo momento. Sin embargo, la realidad es que hay días en los que la madre de Leonor lo único que quiere es pasar desapercibida y volver a los días en los que solía ser una ciudadana de a pie.

Por tal es razón es que, aunque tenga todo un séquito de empleados que pueden realizar sus pedidos por ella, Doña Letizia en ocasiones prefiere salir ella misma a realizar las compras del hogar para escoger de primera mano sus artículos. Esto ha sido comprobado por varios testigos, quienes en un momento de atención han captado la presencia de la reina en los establecimientos.

Letizia Ortiz suele tener días de compras y paseos casuales GETTY IMAGES

Tal es el caso de la actriz Paloma Vega, quien recientemente fue invitada al podcast presentado por Xuso Jones y Ana Brito ‘Poco se habla’. Ahí la intérprete se atrevió a confesar una curiosa anécdota junto a la reina Letizia, a quien cierto día se encontró en la fila de Ikea, la tienda de venta de muebles de origen sueco.

¿Cómo es que Letizia Ortiz logra colarse en las tiendas sin ser percibida?

Definitivamente la anécdota de Paloma Vega dejó algo en claro: la discreción es la mayor arma de Letizia Ortiz para poder salir a la calle como una persona común más. Según relata la actriz, aunque la royal estaba acompañada por un cuerpo de seguridad, su presencia realmente no se notaba en la tienda, debido a que actuaba con total normalidad.

Letizia Ortiz no siempre está rodeada de grandes cuerpos de seguridad Getty Images

La intérprete andaluza relató respecto a su encuentro casual con Letizia: “Fue increíble, estábamos Orson y yo en la cola de Ikea para pagar, y de repente miro delante y digo.. Pero esa es… ¡Esa es doña Letizia!”. Paz Vega también contó cómo fue la conversación que mantuvo con Su Majestad. “De repente me ve y dice, “hombre, Paz”, y yo no me lo puedo creer… La cosa es encontrarte de repente a su Majestad, comprando en Ikea… Me pareció maravilloso, me pareció un momento… Y en la fila para pagar. Me pareció increíble”, agregó.

“Venía con su seguridad, pero la seguridad muy discreta, y ella en la fila, pagando… Me pareció muy bonito ver a la reina allí, tan normal, como si nada… Nadie se había dado cuenta”, concluyó la actriz con su curiosa anécdota, la cual comprobó que cualquier día cualquier ciudadano puede estar en la misma fila para pagar que la mismísima reina Letizia Ortiz.