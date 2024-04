5 mensajes ocultos que quizá no notaste en el nuevo retrato oficial de Mary y Federico de Dinamarca

A pesar de que ya han pasado más de tres meses desde que fueron proclamados reyes en las inmediaciones del Palacio de Christiansborg, Federico X y Mary Donaldson continúan añadiendo logros a su lista de primeras veces como monarcas. Esta vez por medio de la revelación de sus nuevos retratos oficiales.

Las instantáneas referidas han salido a la luz durante la jornada de este jueves 25 de abril, siendo publicadas desde la página y cuentas de redes sociales oficiales de la Casa Real danesa. En ellas se observa posar en pareja a los nuevos reyes, quienes parecen estar más que listos para continuar implementando su moderno régimen monárquico.

Sin embargo, más allá de lo que supone la revelación de nuevos retratos reales, ha llamado la atención a la prensa especializada en realeza una serie de detalles ocultos en la foto, los cuales solo los más observadores han podido vislumbrar.

Los 5 detalles ocultos en el nuevo retrato oficial de Federico y Mary de Dinamarca como reyes

La pose de Mary Donaldson con respecto a Federico

Uno de los detalles que más ha llamado la atención respecto a los nuevos retratos de los reyes daneses es la pose que adopta la consorte, ya que en esta ocasión ha optado por mirar directamente a la cámara, al igual que su marido. Mientras que en ocasiones anteriores se había remitido a posar de lado, lo cual ahora demuestra el gran poder que ostenta como monarca, dejando atrás su papel de princesa heredera.

La tiara de Mary de Dinamarca

La tiara que Mary de Dinamarca utilizó en su nuevo retrato oficial no es un detalle que haya pasado desapercibido @detdanskekongehus

Otro detalle, que si bien no permanece oculto si esconde detrás un gran simbolismo es la tiara de Mary, la cual se trata de la joya familiar Rosenborg, la cual únicamente las reinas pueden portar, lo cual también indica una reafirmación a su nuevo rol dentro de la Casa Real Glücksburg.

El romántico guiño que Mary lanza a Federico por medio de sus accesorios

Otro detalle que vale la pena no dejar pasar desapercibido es el anillo de compromiso que la reina australiana porta, ya que esta joya reafirma su compromiso inquebrantable con su esposo, de quien se sospechó quería separarse antes de la repentina abdicación de la reina Margarita II.

Las joyas y la manicura son dos aspectos importantes a tomar en cuenta en los nuevos retratos oficiales de los reyes de Dinamarca @detdanskekongehus

La manicura de Mary de Dinamarca

Otra variable que para muchos podría no tener importancia es el color de las uñas que Mary luce en el retrato, ya que si bien se trata de un color neutro, dentro de la realeza existe una regla no escrita en la que se señala que las royals no pueden llevar manicura de colores, por lo que este gesto de “rebeldía” podría denotar las intenciones de la reina danesa por imponer sus designios, los cuales pintan para ser cada vez más modernos y liberales.

El vestido de la reina Mary

Varias de las órdenes danesas más importantes estuvieron prendadas del vestido de terciopelo de Mary Donaldson @detdanskekongehus

Por último, cabe mencionar el atuendo que eligió la nuera de Margarita II para posar en su primer retrato oficial como reina, el cual está confeccionado con tela de terciopelo color verde, el cual es una tonalidad que simboliza bienestar, felicidad, salud y prosperidad, los cuales pueden ser los pilares ideológicos del nuevo régimen de Federico y Mary de Dinamarca.