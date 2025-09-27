Suscríbete
5 veces que la reina Letizia demostró que las perlas son el accesorio más refinado y elegante

Desde broches históricos hasta collares, Letizia ha sabido mostrar que las perlas no solo simbolizan tradición, sino que elevan cualquier look.

September 26, 2025 • 
Lily Carmona
Traje de lino blanco de la reina Letizia en Lúxor, Egipto

Letizia apuesta por las perlas para looks refinados.

Getty Images

Las perlas han sido durante siglos sinónimo de elegancia, estatus y belleza atemporal. En las manos de mujeres de estilo clásico, adquieren un poder simbólico y estético que trasciende modas. Doña Letizia, reina de España, lo sabe a la perfección; es por ello que en repetidas ocasiones las perlas han seguido siendo parte de sus accesorios favoritos.

Con una selección de broches, collares o pendientes, la reina Letizia usa cada pieza para honrar tradición, expresar solemnidad o dar un toque distinguido a sus atuendos.
Estos han sido cinco momentos en los que Letizia probó que las perlas son el accesorio perfecto.

El broche de perla gris

Durante el funeral de Constantino II en Atenas en 2023, la reina Letizia eligió lucir un broche con una gran perla gris rodeada de diamantes, una pieza de gran carga histórica, pues fue heredada de la reina Victoria Eugenia. Bajo este contexto, Letizia logró que esta joya combinara luto, solemnidad y estilo al mismo tiempo.

Former King Constantine II Of Greece Funeral

Letizia con el broche de perla gris

Patrick van Katwijk/Getty Images

El collar de 37 perlas

En varias ceremonias importantes como los Premios de Periodismo ABC-Mariano de Cavia, Letizia ha rescatado del joyero real el imponente collar compuesto por 37 perlas grandes. Este collar no es una elección al azar, pues suele portarlo con looks sobrios que le permiten ser el protagonista sin la necesidad de recurrir a otros accesorios. Esta joya también es histórica, perteneciente al lote de pasar de la reina Victoria Eugenia.

Spanish Royals Attend The 105th Edition Of The ABC Journalism Awards

Letizia luce el collar de 37 perlas.

Paolo Blocco/WireImage

Pendientes largos y broches de lágrima

En funerales y actos de recogimiento, Letizia ha elegido broches con perlas en forma de lágrima, así como pendientes largos desmontables que combinan diamantes y perlas. Estos accesorios transmiten sobriedad. En particular, aquel broche de lágrima que llevó durante el funeral de Alejandro Fernández de Araoz.

Spanish Royals Celebrate New Year's Military Parade 2025

Letizia luce los pendientes largos de perlas.

Carlos Alvarez/Getty Images

Tiara Princesa

Perteneciente a su joyero personal, la tiara Ansorena o Princesa fue un regalo del rey Felipe por su quinto aniversario de bodas en 2009. Esta joya está compuesta por 450 diamantes y coronada por 10 perlas australianas de esfera; fue portada por la realeza durante la celebración del 75 cumpleaños de la reina Margarita de Dinamarca en 2015.

Festivities For The 75th Birthday Of Queen Margrethe II Of Denmark

Letizia portando la tiara Princesa.

Julian Parker/Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Combinaciones modernas

Letizia también ha adaptado el uso de las perlas luciendo piezas clásicas como los pendientes de perlas australianas con un diseño contemporáneo, las cuales ha sabido incluirlas en atuendos modernos, logrando un balance entre lo clásico y lo actual.

Queen Letizia Of Spain Attends The Opening of Madrid Book Fair 2025

Letizia con pendientes de perlas en forma de gota.

Paolo Blocco/WireImage

Cada vez que la reina Letizia porta perlas, no solo viste una joya: viste historia y elegancia. Desde broches hasta collares centenarios, con cada uno ha demostrado que este accesorio nunca pasa de moda.

