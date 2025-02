A Constantino de Grecia, el guapo sobrino de la reina Sofía, lo obligan a seguir los pasos de la princesa Leonor

En diciembre de 2024 todos los miembros de la Familia Real griega recuperaron la ciudadanía de su país. Como consecuencia, cada uno de los descendientes del fallecido rey Constantino II adoptará el apellido ‘De Grecia’. El príncipe Constantino, hijo mayor del príncipe Pablo y sobrino de la reina Sofía, no es la excepción a esta regla.

Por lo tanto, Constantino ahora tiene la obligación de reconocer y cumplir la Constitución de la república helena, eso implica el servicio militar a las Fuerzas Armadas, por lo que el joven de 26 años pronto podría seguir los pasos de su prima, la princesa Leonor.

¿Qué se sabe sobre la vida del príncipe Constantino de Grecia?

El príncipe Constantino Alexios de Grecia nació en Nueva York, Estados Unidos, el 29 de octubre de 1998. Sus padres, el príncipe Pablo y Marie-Chantal Miller siguieron la tradición griega de nombrar a su hijo mayor con el nombre de su abuelo paterno por lo cual el joven recibió su primer designio. Si la monarquía no hubiera sido abolida, Constantino Alexios podría haberse convertido algún día en rey Constantino III.

El príncipe Constantino es el hijo mayor de Pablo de Grecia @pavlosgreece

De acuerdo con The Paper, si bien nacer en Estados Unidos le otorgaría al príncipe Constantino Alexios la ciudadanía estadounidense, no está claro si actualmente tiene la ciudadanía estadounidense o no. Cualquiera que sea el caso, es posible que ahora el joven tenga doble ciudadanía.

A partir de lo publicado por él mismo y por sus padres en redes sociales, sabe también que el guapo Constantino tiene mucho talento, pues se le ha visto tocando la guitarra, el piano y la batería. “Tino”, como le llaman sus allegados, también tiene interés por la pintura y la escultura. Sus esculturas se inspiran muy a menudo en la mitología griega.

¿En dónde estudió el príncipe Constantino Alexios de Grecia?

El príncipe Constantino Alexios ha tenido una educación bastante internacional. Comenzó su educación en la Wetherby School de Londres y luego, en 2017, se graduó en Wellington College.

Constantino de Grecia es un joven de 26 años con varias aficiones @pavlosgreece

En agosto de 2017, se matriculó en la Universidad de Georgetown y así, su educación universitaria lo llevó al otro lado del charco, Washington D. C. Según el sitio web de la familia real griega, Georgetown es la alma mater del padre de Constantino Alexios, el Príncipe Pablo, quien asistió al mismo colegio.

Si bien no está claro qué estudió Constantino Alexios en la prestigiosa institución, se rumorea que siguió una Licenciatura en Inglés. Se supo de la graduación del joven gracias a las declaraciones de su madre, Marie-Chantal, quien en su momento publicó en Instagram un carrusel descrito con el siguiente texto: “Felicitaciones a Tino”. Su padre también publicó un orgulloso homenaje en el sitio de redes sociales, escribiendo: “Felicitaciones, estoy muy orgulloso de ti hoy, Tino”.