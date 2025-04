Aseguran que el príncipe Harry perdió interés en la ONG que creó en honor a Lady Di tras casarse con Meghan Markle

En marzo pasado, el príncipe Harry dimitió como patrocinador de la organización benéfica Sentebale debido a disputas internas. Una noticia que generó un gran revuelo mediático y que ahora vuelve a dar otro giro tras descubrirse que el duque de Sussex habría perdido interés en esta fundación tras casarse con Meghan Markle.

Recordemos que esta ONG fue fundada en 2006 por Harry y el príncipe Seeiso de Lesotho para apoyar a niños y jóvenes del sur de África, especialmente aquellos afectados por el VIH y el SIDA. Una causa que era de las que más apoyaba la fallecida Diana de Gales.

Sin embargo, la junta de fideicomisarios de Sentebale intentó destituir a su presidenta, Sophie Chandauka, ya que acusan que perdieron la confianza en ella por su mala gestión. Lo que provocó que ella tomara acciones legales y que se desatara un escándalo que obligó a ambos príncipes a renunciar de la fundación.

El príncipe Harry y príncipe Seeiso de Lesotho fundaron Sentebale en 2006 sentebale.org

¿El príncipe Harry se alejó de la organización Sentebale?

Sin embargo, recientes declaraciones del hermano del príncipe Seeiso, el jefe Khoabane Theko, sugieren que el interés de Harry por la organización disminuyó notablemente después de casarse con Meghan Markle en 2018 y mudarse a Estados Unidos en 2020.

Según lo que dijo Theko a The Telegraph, “su pérdida de interés mató por completo el espíritu de Sentebale”. “No lo he visto (al príncipe Harry) desde que se casó”, señaló. Unas palabras que resuenan bastante si tomamos en cuenta que, en realidad, el duque ha visitado dos veces Lesotho desde su matrimonio.

No obstante, el hermano del príncipe Seeiso dijo a la citada publicación británica que se mostró sorprendido de que los duques de Sussex no visitaran Lesotho durante sus vacaciones en África, pese a estar tan cerca.

El jefe Khoabane Theko aseguró que el príncipe Harry perdió interés en Sentebale desde que se casó con Meghan Markle en 2018

¿Qué pasó con la fundación que fundó el príncipe Harry?

Estas acusaciones del jefe Theko salen a la luz semanas después de que la presidenta de Sentebale acusara a Harry de “acoso” e “intimidación” y señalara que lo que el esposo de Meghan Markle realmente quería era expulsarla de la organización.

“Lo que el príncipe Harry quería hacer era expulsarme, y eso duró meses. Se prolongó durante meses, en forma de intimidación y acoso”, dijo tajantemente. Mientras que también aseguró tener “pruebas” que corroborarían estas acusaciones.

Por otro lado, estas rencillas han provocado que la Comisión Beneficiaria del Reino Unido inice una investigación del caso para corroborar el cumplimiento de Sentebale y sus benefactores. Una acción que el mismo Harry celebró y con la cual espera que se descubra la verdad que lo habría llevado a renunciar a la organización que fundó para honrar el legado de su madre.