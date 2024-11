Aseguran que este royal estaría impidiendo la reconciliación entre el príncipe Harry y Carlos III

Recientemente se reveló que el príncipe Harry ya se encuentra listo para perdonar a todos aquellos miembros de la Familia Real que en algún momento le hicieron daño. Así lo ha asegurado la experta en realeza Jennie Bond, quien declaró que, a pesar del paso del tiempo, el duque de Sussex sigue estando dispuesto a poner fin a la disputa.

Ante el diario The Mirror la experta agregó: “Creo que la situación ha cambiado un poco. Los mensajes que llegan del lado de Harry son que está dispuesto al menos a perdonar y que ama a su familia. Lo ha dicho públicamente. Quiere verlos más a menudo”, lo cual dejaría claro que por lo menos una vía está abierta para la reconciliación.

El príncipe Harry tendría intensiones de reconciliarse con Carlos III Getty Images

Sin embargo, ha sido otro especialista en el tema, Robert Hardman, quien ha sacado a la luz información que asegura que existe un miembro de la realeza que estaría impidiendo la reconciliación padre e hijo entre el príncipe Harry y el rey.

Es el príncipe William a quien se refirió Hardman como el agente decisivo para que se suscite la paz entre los Sussex y los miembros de más alto rango de la Corona.

¿Qué pasaría si el príncipe William no aprueba la reconciliación del príncipe Harry y Carlos III?

“Todo lo que haga el rey debe hacerse en conjunto con ambos hermanos, no solo con uno. No puede tener discusiones unilaterales si William no está de acuerdo. Sea cual sea la reconciliación o la construcción de puentes que se produzca, debe ser un proceso de tres vías”, aseguró Hardman ante el Daily Beast.

El príncipe William tendría que aprobar la reconciliación del príncipe Harry con Carlos III Getty Images

El experto añadió: “La gente sigue preguntando por los sentimientos del rey, pero William también tiene que estar de acuerdo, lo que añade complejidad al asunto. Es complicado y una situación que nadie quiere. Pero sea cual sea el camino a seguir, tiene que funcionar para todos”.

¿Qué podría hacer que el príncipe William acepte una reconciliación con el príncipe Harry?

Por su parte, el corresponsal real Richard Eden del Daily Mail, declaró ante el podcast Palace Confidential: “He estado hablando con gente sobre las posibilidades de una reconciliación entre los hermanos, pero todos han dicho lo mismo: eso no sucederá hasta que Harry y Meghan se disculpen por todo lo que han dicho”.

El experto real añadió: “Pero son Carlos y William quienes parecen resistirse a la reconciliación en este momento, así que creo que fue primero uno, luego el otro”, dejando en claro que el primer movimiento tendría que correr a cargo de Harry, después podrían comenzar a suponerse nuevos escenarios.