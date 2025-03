Aseguran que Meghan Markle y el príncipe Harry sentirían arrepentimiento por su salida de la Familia Real Británica

Ya han pasado más de cinco años desde que el príncipe Harry y Meghan Markle se apartaron de la Familia Real Británica y decidieron dejar de lado sus deberes reales. Sin embargo, nueva información sugiere que la pareja podría estar enfrentando sentimientos de arrepentimiento por renunciar a su vida lejos de la realeza.

¿Por qué Harry y Meghan estarían arrepentidos?

Según lo que contró la fotógrafa y locutora británica Helena Chard a Fox News Digital, el matrimonio todavía tendría remordimientos por la forma en cómo se habría dado su salida. “En lo que se refiere a arrepentimientos, (Harry y Meghan) serían inhumanos si no sintieran un ligero arrepentimiento por cómo manejaron su partida del Reino Unido hacia nuevos horizontes”, afirmó.

Aunque Chard también sugiere que el duque de Sussex el que tendría un mayor remordimiento. “Será Harry quien sienta un profundo arrepentimiento, pues servir en la Familia Real Británica es todo lo que conoció, y extrañará ciertos aspectos de su vida pasada, en particular la cultura militar y la unidad familiar”, recalcó.

En 2020, Harry y Meghan decidieron alejarse de sus deberes reales y dejar de ser miembros activos de la Familia Real Británica Archivo

Además, esta fotógrafa reveló que si hay algo más que el hijo menor de Carlos III lamenta es que la “relación divertida y especial” que tuvo con su cuñada, Kate Middleton, “se haya desplomado repentinamente”. “Esto se debió a que menospreció a su familia en entrevistas, el documental de Netflix y sus memorias”, enfatizó.

Sin embargo, Char señaló que la exactriz de Suits no tendría los mismos sentimientos que su esposo y que, incluso, ella estaba ansiosa por “irse” del Reino Unido. “Meghan quizá se pregunte cómo podrían haber sido las cosas, pero creo que no mira atrás, es firme en sus decisiones y se arrepiente poco, ya que no es británica”, indicó. “No tiene vínculos profundos con la Familia Real. ¡Estaba deseando irse!”. Puntualizó.

Por su parte, estas declaraciones se dan luego de que el escritor real Tom Quinn señalara que la duquesa de Sussex teme que, al crecer, Archie y Lilibet puedan sentir que se les privó de una vida en el Reino Unido, donde habrían tenido la oportunidad de relacionarse con sus primos y conocer más de cerca su herencia real.

Los hijos de Harry y Meghan viven en California, alejados de la Familia Real Británica INSTAGRAM @archewell_sussex_



“Meghan sí extraña algunos aspectos de la vida en el Reino Unido y le preocupa que sus hijos la culpen si, en el futuro, sienten que se perdieron de lo que pudo haber sido una existencia significativa y divertida en la realeza”, aseguró Quinn en declaraciones recogidas por The Mirror.

No obstante, si hay algo de lo que no cabe duda es que la transición de la realeza a una vida independiente en Estados Unidos ha sido compleja para Harry y Meghan. Mientras buscan establecerse y redefinir su propósito fuera de la monarquía, enfrentan una mezcla de satisfacción por su independencia y desafíos emocionales relacionados con la separación de sus raíces y tradiciones familiares.