Así es cómo Kate Middleton logra compaginar su rol de madre y su trabajo real

La agenda de Kate Middleton, princesa de Gales, siempre suele estar llena de compromisos, salvo el año pasado, cuando la futura reina tuvo que enfrentarse a un cáncer que la obligó a retirarse del ojo público. Ahora, con esa adversidad ya casi resuelta, Catalina ha vuelto al trabajo y ha tenido que hacer “malabares” para compaginar su rol real con su labor de madre.

Así lo afirma la experta en realeza Jennie Bond, quien aseguró ante The Mirror que ser madre es uno de los trabajos más importantes para Kate. “Aunque el Palacio sigue informando de que la princesa no volverá a sus deberes reales a tiempo completo, la hemos visto mucho en lo que va de año. Y se ve radiante y encantada de volver a la escena pública. Sin duda, es la estrella del espectáculo real”, comenzó la ex corresponsal de la BBC.

Bond dejó en claro que si bien volver al trabajo es un asunto primordial en la vida de la princesa de Gales, ella no descuidara su prioridad, que es hacerse cargo de George, Charlotte y Louis. “Tiene una gran tarea por delante: criar a tres niños inquietos, que han pasado un año extraordinariamente difícil. Y creo que las vacaciones escolares de Semana Santa volverán a estar reservadas al máximo para que William y Catalina se diviertan con sus hijos”, declaró la especialista real.

Kate Middleton no descuida su labor de madre, mientras vuelve al trabajo Getty Images

Kate Middleton tampoco descuida su rol de esposa

Además de compaginar sus labores reales con su rol de madre, Kate Middleton tampoco descuida su papel de esposa, por lo cual últimamente se le ha visto más enamorada que nunca del príncipe William.

“Creo que un punto de inflexión en la forma en que William y Catherine se comportan en público fue el emotivo y hermoso video que publicó anunciando el fin de su tratamiento de quimioterapia”, aseguró Jennie Bond, refiriéndose a las recientes actitudes que la pareja real de Gales ha demostrado en público.

Revelan que la actitud de Kate Middleton y el príncipe William ha cambiado últimamente Getty Images

“Fue más personal e íntimo que cualquier película que haya visto sobre la Familia Real . Así que, ahora que todos apreciamos cuánto se aman y hemos visto lo tiernos y cariñosos que son juntos, ya no hay razón para ser tan formales cuando están en público”, agregó la experta.

Asimismo, Jennie dijo que enfrentar el cáncer a los 40 años, resultó para Kate Middleton una “llamada de atención para apreciar y demostrar amor a las personas que más significan para ella”, lo cual la motivó a organizarse para no descuidar ni un segundo su vida familiar, mientras intenta reincorporarse de lleno a sus labores reales.