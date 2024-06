Así es la inesperada relación de Letizia Ortiz con Isabel Sartorius, la primera novia del rey Felipe VI

Para nadie es sorpresa que durante su época de juventud, el rey Felipe VI de España tuvo varios amores, dado que fue uno de los royals más codiciados. De hecho, en este contexto es en donde surge el nombre de Isabel Sartorius, quien fuera su primera novia.

Pero este amor de juventud duró muy poco tiempo y, eventualmente, pasó a ser una simple anécdota. Aunque, ya en años más recientes, esta mujer se ha convertido en una de las personas más cercanas a la actual esposa del monarca español, Letizia Ortiz. Algo que ha sido una total sorpresa para muchos.

La reina Letizia y su gran amistad con Isabel Sartorius

Fue en el año 2015 cuando la prensa española destapó la gran amistad que existe entre la royal y la socialité gracias a unas fotografías en las que se vio a ambas juntas compartiendo un plan. En tanto que dichas instantáneas dieron la vuelta y, además, sorprendieron a todos ya que se les vio a las dos platicando y tomando un café.

Letizia Ortiz e Isabel Sartorius, la historia de un ‘flechazo’ con el permiso de Felipe VIhttps://t.co/7xKXDe2Vxq pic.twitter.com/NGbCS66sk4 — Kpop News (@Hung19800664) March 13, 2020

Mientras que en las pocas entrevistas que ha ofrecido Isabel a lo largo de los años, ha dejado en claro que es más cercana a la consorte que al que fue su novio de juventud. “El príncipe es un viejo amigo al que quiero mucho, pero, hoy por hoy, tengo mayor relación con doña Letizia y quedo más con ella”, según dijo.

También, Sartorius expresó en una ocasión cómo es que la experiodista la ha alentado bastante para explorar otras facetas. “Letizia me aporta mucho y tengo en cuenta todo lo que me dice. Últimamente, me ha animado con mi pequeño salto a la televisión”, señaló. “Me aporta muchísimo, es una amiga y una muy buena persona. Un modelo de mujer que me encanta. Tengo muy en cuenta todo lo que me dice”. indicó.

Unas declaraciones que dan cuenta de que realmente esta aristócrata forma parte del círculo íntimo de amistades de la asturiana.

¿Quién es Isabel Sartorius?

Isabel Sartorius fue la primera novia que se le conoció a Felipe de Borbón Especial

Además de ser el primer amor de Felipe VI, Isabel Sartorius es una aristócrata conocida por ser la hija de Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca, IV Marqués de Mariño, y de Isabel Zorraquín y de Corral.

En tanto que en 2012 debutó en la literatura al lanzar su libro autobiográfico “Por ti lo haría mil veces”, en donde revela detalles de su relación amorosa con el rey Felipe.

En 2012 Isabel Sartorius escribió un libro en el que revela más detalles de su relación con Felipe VI Getty Images

Mientras que de su vida personal, tuvo una relación con Javier Soto, conde de Montalvo, con quien tuvo a su hija Mencía. Asimismo, la última pareja conocida de la madrileña fue el empresario César Alierta, el antiguo dueño de Telefónica y con quien sostuvo un tórrido romance.

Por último, en el terreno de lo profesional, Isabel se dedica actualmente al coaching, pero anteriormente fue emprendedora. Una experiencia que ella misma reconoce que no fue la mejor y que como empresaria ha sido un fracaso.