Así fue el día en que el príncipe William le habló de matrimonio a Kate Middleton por primera vez

El romance de cuento de hadas entre el Príncipe William y Kate Middleton, que culminó en su boda real en 2011, estuvo marcado por un momento crucial en la idílica isla de Desroches, en las Seychelles. Fue allí, en medio de la belleza natural y la intimidad, donde el Príncipe William le prometió a Kate Middleton un futuro juntos.

La historia de amor de la pareja real se remonta a sus días de estudiantes en la Universidad de St. Andrews, donde se conocieron en 2001. A pesar de un comienzo lento, donde Kate Middleton inicialmente rechazó al príncipe William, su amistad floreció y finalmente se convirtió en romance. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de desafíos. En 2007, la pareja se separó brevemente, un período que resultó ser decisivo para su futuro.

Se dice que durante el tiempo separados, el Príncipe William reflexionó sobre su relación y se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos por Kate Middletto n. Al reunirse, hicieron un pacto para construir un futuro juntos, un pacto que se selló en las Seychelles. La experta real Katie Nicholl reveló en su libro “Kate: The Future Queen” que fue allí donde William le prometió a Kate una relación a largo plazo y hablaron seriamente sobre el matrimonio por primera vez.

Kate Middleton y el príncipe William se conocieron en la universidad Getty Images

El romántico momento en que el príncipe William le habló de matrimonio a Kate Middleton

“Allí, en la isla paradisíaca, el príncipe William le prometió a Kate Middleton que quería tener una relación a largo plazo. Por primera vez, hablaron seriamente sobre el matrimonio, y con el océano delante de ellos y bajo el cielo nocturno, hicieron un pacto”, escribió Nicholl.

Este momento marcó un punto de inflexión en su relación, aseguró Infobae. El Príncipe William le aseguró a Kate que algún día le propondría matrimonio y formarían una familia juntos. Esta promesa alivió las preocupaciones de Kate Middleton sobre el futuro de su relación y solidificó su compromiso mutuo.

Kate Middleton y el príncipe William se casaron en abril de 2011. Getty Images

Reflexionando sobre su separación, el Príncipe William dijo: “Ambos éramos muy jóvenes. Intentábamos encontrar el camino y estábamos creciendo, era solo un poco de espacio, las cosas funcionaron para mejor”. Kate Middleton agregó: “Creo que yo en ese momento no estaba muy feliz, pero me hizo una persona más fuerte. Descubres cosas sobre ti que tal vez no te habías dado cuenta, y valoré ese tiempo para mí”, recogió el medio citado.