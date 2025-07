Así fue la vez que Kate Middleton rompió el protocolo en Wimbledon para consolar a una tenista

Kate Middleton ha sido durante años una presencia constante y muy esperada en Wimbledon. Su amor por el tenis y su cercanía con los deportistas han hecho que cada una de sus apariciones en el torneo no solo deslumbre por su estilo, sino también por su calidez.

Pero hace dos años, la princesa de Gales protagonizó uno de los momentos más emotivos de su paso por el campeonato, ya que rompió el protocolo real para consolar a una de las participantes del torneo.

El emotivo momento de Kate Middleton con Ons Jabeur

En la final femenina de 2023, como es costumbre, la esposa del príncipe William fue la encargada de entregar el trofeo a la ganadora y subcampeona. Pero nadie esperaba que, en medio de la ceremonia, se generara una escena tan conmovedora como auténtica.

Kate Middleton abrazó y consoló a la tenista tunecina Ons Jabeur, tras perder la final femenil de Wimbledon en 2023 Getty Images

La tenista tunecina Ons Jabeur quedó como subcampeona tras ser derrotada en la final por Markéta Vondroušová. Un momento difícil para ella ya que por segundo año consecutivo se quedaba a un paso de ser ganadora. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: Kate Middleton, al entregarle el trofeo, rompió una de las reglas no escritas de la realeza: abrazó a Jabeur en un gesto largo, sincero y profundamente humano.

El gesto de la royal fue ampliamente celebrado por los medios principalmente porque, en ese instante, la princesa de Gales dejó atrás el protocolo y se mostró simplemente como una mujer sensible que supo leer el dolor ajeno y consolar sin dudar.

¿Kate Middleton asistirá a la final de Wimbledon 2025?

Por otro lado, esta curiosa anécdota abre otra interrogante: si Kate asistirá o no a la final de Wimbledon este año. Pues recordemos que desde 2016 es la patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, lo que la convierte en una figura clave durante este torneo.

Pese a su diagnóstico de cáncer, Kate Middleton sí asistió a la final de Wimbledon de 2024 junto a su hija, la princesa Charlotte Getty Images

Y si bien no hay confirmación oficial, todo indicaría que sí podría darse cita a este evento, especialmente dado su rol como patrocinadora y su recuperación en curso tras haber finalizado su tratamiento contra el cáncer.

Además, Kate ha asistido a Wimbledon casi sin falta desde que se unió a la Familia Real en 2011, y solo se ausentó en 2013 ya que en ese entonces estaba en la recta final del embarazo de su primogénito, el príncipe George. De ahí que su presencia en este evento deportivo se haya convertido en toda una tradición.

Sin embargo, de momento solo queda esperar al fin de semana para saber si la princesa de Gales vuelve a irradiar con su estilo y cercanía en las finales de este emblemático torneo. Algo que esperemos sí suceda.