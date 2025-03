Así luce hoy la residencia oficial de Felipe VI: los detalles por los que piden una reforma urgente

Desde las redes sociales, específicamente X, antes Twitter, los seguidores de la Corona española han alzado un reclamo al gobierno español para que mejore el aspecto del Palacio de Madrid, el cual en los últimos tiempos se ha visto muy descuidado.

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, los súbditos de Felipe VI exigen a Patrimonio Nacional que reforme y mejore el exterior del Palacio Real, ya que por su aspecto parece ser una propiedad “abandonada”.

Seguidores de la Corona denuncian el abandono del Palacio de Madrid

“Criminal cómo está de dejado el Palacio de Madrid”, “Patrimonio Nacional, ¿nos ponemos las pilas o esperamos un poco más? Una auténtica vergüenza la dejadez en la que se encuentra gran parte de nuestro patrimonio. Ni el mismísimo Palacio Real se salva. Un país y una historia retracta, entre otras cosas, por cómo cuida su historia”, son algunos de los comentarios puestos por los españoles en X.

La solicitud se ha hecho tan viral en la plataforma que, incluso, medios de comunicación, como Monarquía Confidencial, han volteado a ver el caso. “Muchos de los tuiteros lamentan la falta de acciones para preservar una de las principales atracciones turísticas de Madrid, y consideran que una reforma integral del espacio exterior sería una inversión en el patrimonio cultural y arquitectónico del país”, señaló el medio citado en un artículo.

Felipe VI y su familia estarían residiendo en una propiedad descuidada. Casa Real España

¿Qué dicen las autoridades sobre una posible remodelación del Palacio de Madrid?

Monarquía Confidencial asegura ya haberse puesto en contacto con las autoridades de Patrimonio Nacional para obtener una respuesta respecto al descuido del Palacio de Madrid. Sin embargo, el medio asegura que hasta el momento no ha tenido ninguna respuesta.

Sin embargo, el portal asegura haber recabado otro tipo de opiniones no oficiales, provenientes de fuentes cercanas a Zarzuela y a la institución, las cuales han asegurado que “a corto plazo no está previsto acometer reformas en el exterior del recinto real”.

Importantes eventos de la Corona se llevan a cabo en el Palacio de Madrid Casa Real

La fuente citada asegura que muchos de los seguidores, amantes del arte, achacan el ‘abandono’ del Palacio a la excesiva inversión económica que se ha realizado para poner en marcha la Galería de Colecciones Reales. Esa impresión ha sido corroborada por las fuentes consultadas por Monarquía Confidencial.

“El deterioro de ciertas partes del exterior del Palacio no son nuevas; sí son conocidas por la Institución, pero no va a haber reformas a corto plazo”, dijeron las fuentes, añadiendo que “la Galería de Colecciones Reales ha sido un sueño hecho realidad durante los últimos 20 años, pero se ha abandonado otro edificio esencial como es el Palacio Real y eso no se puede permitir”.

Según las fuentes consultadas por el citado portal, una reforma del exterior del Palacio Real podría ser vista como “una oportunidad para modernizar la infraestructura sin comprometer su valor histórico. No obstante, también hay quienes advierten de que cualquier intervención debe ser llevada a cabo con extrema cautela para evitar alteraciones irreversibles en su esencia”.