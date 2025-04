Así reaccionó Meghan Markle a las nuevas críticas en medio de la polémica del príncipe Harry

Este 2025, Meghan Markle no ha dejado de ser noticia, especialmente desde el pasado mes de marzo, cuando se estrenó de su nueva serie “With Love, Meghan”, la cual está disponible en Netflix.

Dicho contenido no pasó desapercibido por los seguidores de la Familia Real, quienes se dedicaron a observar con lupa cada uno de los capítulos del programa, dándose cuenta así de que la duquesa de Sussex cuenta con un costoso mobiliario en su cocina. Especialmente, llamaron la atención las ollas de la ex actriz, ya que este tipo de utensilios se cotiza a precios exorbitantes.

Le Creuset es la marca a la que pertenecen las ollas de Markle, las cuales por ser de origen holandés y de gran calidad cuestan entre 170 y 720 dólares. Esto al parecer molestó a muchas personas, quienes no dudaron en criticar a la esposa del príncipe Harry. Sin embargo, la ex miembro de la realeza no se quedó callada y respondió a sus detractores por medio de una reveladora entrevista para The New York Times.

¿Cómo se defendió Meghan Markle ante las críticas por sus utensilios de cocina?

La duquesa de Sussex fue calificada en redes sociales como “inauténtica” y “falsa”, ante lo cual ella se defendió diciendo: “¿No saben que mi vida no siempre ha sido así?”. Meghan argumentó que desde muy joven ella tuvo que trabajar para ganarse la vida, por lo cual no ve mal mostrar lo que ahora ha logrado.

“Necesito trabajar, y me encanta trabajar”, dijo, señalando que, hasta que conoció al príncipe Harry, no había estado sin trabajo desde que tenía 13 años. Sobre su nuevo programa de cocina, Meghan dijo: “Es una forma de conectar mi vida familiar y mi trabajo”.

The New York Times comenta también que cuando Meghan era niña en Los Ángeles, su madre trabajaba muchas horas y tenía poco tiempo para cocinar en casa. Sin embargo, la duquesa se crió con una fuerte tradición culinaria.

Para su madre, Doria Loyce Ragland, como para muchas mujeres negras de su época, las habilidades culinarias y de jardinería eran algo natural. En su casa del barrio de Crenshaw, dijo Meghan, su abuela cultivaba col berza y tomates en el jardín, preparaba empanadas caseras desde cero después de la cena y casi toda su comida la cocinaba en una sartén de hierro fundido.

La misma fuente menciona que Meghan empezó a cocinar para sus amigos cuando estudiaba en la Universidad de Northwestern, con una receta de Rachael Ray de sándwiches de queso a la plancha mejorados con queso fontina y rebanadas de pera. Esto demostraría que la duquesa siempre ha tenido un amor por el arte culinario y no es “falsa” como muchos de sus detractores afirman.