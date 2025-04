La polémica actitud de una amiga de Carlos III que podría molestar a Meghan Markle y el príncipe Harry

Justo cuando Meghan Markle disfruta del rotundo éxito de su nueva marca As Ever, una inesperada figura cercana al rey Carlos III ha lanzado un comentario que no ha pasado desapercibido y que, sin duda, podría haber incomodado tanto a la duquesa como al príncipe Harry.

¿Qué dijo la amiga de Carlos III sobre la marca de Meghan Markle?

Carole Bamford, amiga del monarca británico y fundadora del exclusivo imperio Daylesford Organic, no se ha mordido la lengua al hablar de este nuevo emprendimiento de Meghan ya que ha lanzado una contundente crítica contra dicho proyecto.

En una entrevista con The Australian, y que recoge el Daily Mail, la empresaria de 79 años, respetada por su defensa de lo orgánico y su enfoque sostenible, dejó clara su postura. “Creo que está loca. ¿Por qué? Porque no tiene historia. Ni autenticidad”, recalcó. “Antes de lanzar algo, tienes que haber hecho el trabajo duro y tener todo en su sitio”, señaló.

La empresaria británica Carole Bamford, quien es cercana a Carlos III, criticó la marca de estilo de vida de Meghan Markle IG: @carolebamford

Carole, con décadas de experiencia, recordó que su marca tardó más de 20 años en empezar a vender productos propios. “Primero fueron los animales de la granja y la tierra. No vendimos nada durante mucho tiempo. Todo surgió desde el suelo”, afirmó. Una crítica claramente destinada a cuestionar el origen de los productos de la exactriz de Suits.

Además, este comentario de Bamford no sólo pone en duda la autenticidad de la marca, sino que también remueve un viejo fantasma: el cuestionamiento constante hacia los proyectos de Meghan. Algo que la ha perseguido desde su salida de la Familia Real Británica.

Meghan Markle rompe récord con su nueva marca As Ever

Por otro lado, estas declaraciones llegan luego de que la duquesa de Sussex lanzara al mercado su nueva línea de productos, los cuales incluyen una mermelada de frambuesa en tarros de diseño, tés de diferentes hierbas, mezcla para crepas, miel y flores comestibles, en precios que rondan entre los 12 y 15 dólares.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido es que todos los productos de la marca de Meghan se agotaron en tiempo récord, según lo que contó la misma exactriz de Suits a través de sus redes sociales. “Vendimos todo en menos de una hora. ¡Mi corazón está lleno!”, escribió emocionada en su cuenta de Instagram.

Por otro lado este episodio, que podría parecer menor, se suma a la creciente tensión que existe entre los Windsor y los duques de Sussex, pues recordemos que desde que Harry y Meghan se separaron de la Familia Real Británica, en 2020, el distanciamiento entre ambas partes solo se ha ido profundizando. Mientras tanto, queda ver cómo logra mantener la duquesa el éxito de As Ever durantes los siguientes meses o si, al igual que otros de sus proyectos, se mancha de polémica.