Así reapareció el príncipe Harry tras reconocer que desea reconciliarse con su familia

El príncipe Harry volvió a la escena pública en Las Vegas, participando en un evento organizado por el Diana Award, la organización benéfica establecida en honor a su madre, Lady Di. Esta es su primera aparición tras la explosiva entrevista que dio a la BBC, en la que reveló su deseo de reconciliarse con la Familia Real Británica.

La reaparición del príncipe Harry en Las Vegas

El pasado 6 de mayo, el duque de Sussex asistió a la conferencia Knowledge 2025 en Las Vegas, donde se unió a la directora ejecutiva del Diana Award, la Dr. Tessy Ojo, para lanzar la iniciativa “Pledge to Invest”. Una campaña que busca incentivar a las empresas a invertir en el liderazgo juvenil y apoyar a los jóvenes que promueven el cambio social.

Así, en el marco de esta conferencia, en una conversación con los galardonados del Diana Legacy Award, Sikander ‘Sonny’ Khan y Christina Williams, Harry destacó la importancia de empoderar a los jóvenes y fomentar un liderazgo inclusivo y compasivo.

Durante la conferencia, el príncipe Harry hizo hincapié en la necesidad de apoyar a los jóvenes más desfavorecidos Damion Hamilton

“Gracias al Premio Diana, he tenido el privilegio de conocer a jóvenes que han transformado la adversidad en acción. Esto no solo es inspirador, sino que es el tipo de potencial sin explotar que no podemos permitirnos pasar por alto”, indicó el duque.

“Demasiados jóvenes quedan excluidos de las oportunidades de liderazgo porque no hemos logrado construir caminos verdaderamente inclusivos y accesibles”, destacó. Unas palabras que dejan en claro su compromiso por abrir espacios y dar voz a las nuevas generaciones, al igual que lo hizo la princesa Diana en su momento.

El príncipe Hary reconoció que no habla con el rey Carlos III

Días antes de esta conferencia, el esposo de Meghan Markle dio una entrevista a la BBC en la que expresó su preocupación por la seguridad de su familia. Esto luego de que desestimara su apelación para reinstaurar la protección policial estatal que el gobierno británico le retiró durante sus visitas al Reino Unido.

También, en la misma entrevista, Harry manifestó su deseo de reconciliarse con su padre, el rey Carlos III, quien actualmente se encuentra bajo tratamiento contra el cáncer, aunque de momento no mantiene contacto con el monarca. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por el tema de la seguridad, pero estaría bien que nos reconciliáramos”, apuntó.

El príncipe Harry reconoció que desconoce cómo se encuentra actualmente el rey Carlos III Getty Archivo

Sin embargo, también dejo ver que está consciente que no todos los Windsor pudieran acercarse de nuevo a él, principalmente tras la publicación de su libro de memorias, Spare, en 2023. “Claro que algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro. Claro que nunca me perdonarán muchas cosas”, reconoció.

Por otro lado, este regreso a la vida pública muestra a un Harry decidido a avanzar, enfocándose en su familia y en las causas que considera importantes pese a su complicada relación con la Familia Real Británica, la cual parece no tener intenciones de acercarse al príncipe.